Asp Catania – Ondate di calore, l’Asp di Catania attiva il Piano operativo di prevenzione per l’estate 2025

Interventi coordinati sul territorio, sorveglianza attiva e diffusione della guida “E…STATE IN SALUTE!” per ridurre i rischi per la salute dovuti al caldo, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili.

Catania – Il caldo non si può evitare, ma adottando comportamenti adeguati è possibile ridurre significativamente i rischi per la salute. Questo è l’obiettivo della guida “E…STATE IN SALUTE!”, che l’ASP di Catania presenta anche per l’estate 2025, con contenuti aggiornati e una veste grafica completamente rinnovata.

La guida si rivolge in modo particolare alle categorie più fragili, tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche – in particolare cardiovascolari e respiratorie -, pazienti in fase post-operatoria. Si tratta di uno strumento pratico e accessibile, pensato anche per i familiari e per gli operatori dell’assistenza domiciliare e residenziale, con l’obiettivo di fornire indicazioni chiare e concrete per prevenire gli effetti dannosi delle ondate di calore.

L’iniziativa rientra nel Piano operativo per la prevenzione degli effetti del caldo, attivato ogni anno dall’Asp di Catania attraverso l’UOC Medicina della Migrazione e delle Emergenze Sanitarie, diretta da Renato Passalacqua.

Il Piano prevede una serie di interventi integrati volti a prevenire, monitorare e contenere i danni provocati dalle ondate di calore, che negli ultimi anni si sono fatte sempre più frequenti e prolungate, rappresentando una sfida significativa per la salute pubblica.

Le condizioni climatiche che aggravano l’impatto del caldo non dipendono solo dalla temperatura, ma anche da altri fattori quali l’umidità, la ventilazione e la copertura nuvolosa, che influenzano la percezione e l’effetto reale sulla salute.

Tra le azioni principali del Piano si segnalano:

la costituzione di un’anagrafe dei soggetti fragili;

la diffusione capillare delle misure di prevenzione;

l’attivazione dell’allerta sanitaria nei periodi a rischio;

il potenziamento delle attività assistenziali sia sul territorio sia in ambito ospedaliero.

«La prevenzione comincia sempre da una buona informazione – dichiara il direttore generale dell’Aso di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. La guida che mettiamo a disposizione dei cittadini è uno strumento pratico, pensato per favorire comportamenti consapevoli e responsabili. Ma è solo una parte del più ampio Piano di sorveglianza attiva che l’ASP attua ogni anno per proteggere la popolazione dagli effetti delle ondate di calore, in particolare le persone più fragili».

L’Asp di Catania, inoltre, partecipa attivamente al Sistema nazionale di sorveglianza e allerta caldo, operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in collaborazione con la Protezione Civile, il Ministero della Salute, gli enti locali e i medici di medicina generale.

Per proteggersi efficacemente dal caldo si raccomanda di:

bere almeno due litri di acqua al giorno, anche in assenza di sete;

evitare bevande alcoliche, zuccherate o eccessivamente fredde;

consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura di stagione;

limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde (dalle 11:00 alle 18:00);

indossare abiti leggeri in fibre naturali, coprire la testa e applicare creme solari;

rinfrescare frequentemente il corpo, con particolare attenzione agli anziani;

monitorare la pressione arteriosa e consultare il medico per eventuali aggiustamenti terapeutici;

prestare attenzione ai segnali di malessere e contattare tempestivamente i servizi di emergenza in caso di necessità.

Per ulteriori consigli e informazioni, i cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, alla guardia medica.

Attenzione anche per gli animali domestici che richiedono cure specifiche: è fondamentale garantire loro acqua fresca, ambienti ombreggiati e ben ventilati, evitare passeggiate nelle ore più calde e non lasciarli mai in auto, nemmeno per brevi periodi.

La guida completa è disponibile e consultabile sul sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in homepage, oppure sui canali social dell’Asp di Catania. La guida sarà diffusa anche nei Distretti Sanitari e nei Presidi dell’Asp di Catania.

