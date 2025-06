Asp di Catania. 93 operatori assunti nel secondo semestre 2025

Questa mattina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato 6 operatori socio-sanitari (OSS), grazie allo scorrimento della graduatoria di Bacino Sicilia Orientale.

Catania – Si conclude il secondo trimestre del 2025 con un nuovo blocco di assunzioni. Questa mattina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato 6 operatori socio-sanitari (OSS), grazie allo scorrimento della graduatoria di Bacino Sicilia Orientale.

Contestualmente sono stati assegnati ulteriori 26 OSS, di cui 11 all’ARNAS “Garibaldi” di Catania e 15 all’ASP di Enna.

Si procederà adesso all’ulteriore scorrimento della graduatoria per 24 posti.

«Rivolgiamo un caloroso benvenuto a tutti i neo assunti che sono entrati a far parte della nostra organizzazione – ha detto il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. L’obiettivo che perseguiamo, in armonia con la programmazione regionale e in linea con il piano aziendale delle assunzioni, è la piena copertura dei posti vuoti in organico, in modo da poter garantire servizi sanitari di eccellenza e una risposta tempestiva e adeguata ai bisogni di salute della comunità. In questa direzione, stiamo sfruttando tutte le opportunità previste dalla normativa vigente, comprese le stabilizzazioni, le procedure straordinarie e il Decreto Calabria».

Presenti alla firma dei contratti, il direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, Santo Messina; la dirigente responsabile dell’UOS Reclutamento risorse umane, Fabrizia Tiralongo.

Queste nuove assunzioni all’Asp di Catania si inseriscono in un più ampio piano di potenziamento degli organici, che nei mesi di aprile, maggio e giugno ha portato all’immissione in servizio di 87 nuovi operatori, tra dirigenti, tecnici, operatori sanitari e altre figure professionali.

«Ulteriori risultati positivi arriveranno con il completamento delle procedure concorsuali attualmente in corso, che prevedono l’inserimento di altre 189 unità – conclude Laganga Senzio -. Desidero infine ringraziare tutte le strutture del Dipartimento delle Risorse Umane coinvolte nelle procedure che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, non solo per la nostra Azienda ma anche per le Aziende del Bacino».

Assunzioni a tempo indeterminato

Sono 48 gli operatori assunti con contratto a tempo indeterminato, suddivisi nei seguenti profili: 17 dirigenti medici (varie discipline), 15 tecnici della prevenzione, 5 infermieri, 4 operatori tecnici informatici, 3 collaboratori tecnici informatici, 1 operatore tecnico autista di ambulanza, 1 dietista, 1 coadiutore amministrativo e 1 tecnico di laboratorio biomedico.

Assunzioni a tempo determinato

A questi si aggiungono 4 dirigenti assunti secondo le previsioni del Decreto Calabria, e precisamente:

3 dirigenti di anatomia patologica

1 dirigente di igiene

e 35 operatori assunti con contratto a tempo determinato, appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 4 dirigenti medici (varie discipline), 13 ostetriche, 5 fisioterapisti, 11 assistenti sociali e 2 tecnici di radiologia medica.

Si segnala inoltre che presso i Presidi dell’Asp di Catania, utilizzando le opportunità introdotte dal Decreto Calabria, sono già in servizio 3 dirigenti medici nelle discipline di Urologia, Ortopedia e Psichiatria.

