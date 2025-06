Asp di Catania. Alfabetizzazione sanitaria e contrasto all’antibiotico-resistenza: riparte dalle scuole la campagna per il corretto uso dei farmaci

Si è svolta presso il Liceo “L. Radice” la giornata conclusiva dell’iniziativa che ha coinvolto 1.400 studenti di 10 Istituti scolastici della provincia, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per favorire un uso consapevole dei farmaci e contrastare l’antimicrobico -resistenza.

Catania – Si è svolta oggi, presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Lombardo Radice” di Catania, la giornata conclusiva del progetto “Campagna di alfabetizzazione sanitaria a scuola: uso sicuro dei farmaci e degli antibiotici”, promosso dal Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020–2025 – Linea di intervento LP4-PP10, finalizzato al contrasto dell’antimicrobico-resistenza.

Un’iniziativa dal forte valore civico e formativo che, a partire da febbraio, ha coinvolto 1.400 studenti di 10 istituti scolastici della provincia di Catania, guidati da 22 tutor farmacisti dell’Asp, in un percorso educativo incentrato sull’uso consapevole dei farmaci e sulla prevenzione dell’antibiotico-resistenza, una delle principali emergenze sanitarie a livello globale.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Catania.

«Con questo progetto abbiamo voluto offrire ai più giovani strumenti di conoscenza e consapevolezza sul corretto uso dei farmaci – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Ringraziamo gli istituti scolastici che hanno aderito, confermando una solida alleanza per l’educazione alla salute. Le scuole rappresentano un terreno fertile per seminare cultura sanitaria: non solo tra gli studenti, ma anche all’interno delle loro famiglie».

Nel corso delle attività sono stati affrontati temi fondamentali quali l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, l’assistenza farmaceutica, la farmacovigilanza e, in particolare, l’uso corretto degli antibiotici. Il focus è stato posto sull’antimicrobico-resistenza, fenomeno che in Europa provoca ogni anno oltre 25.000 decessi, e che in Italia è in preoccupante aumento.

All’evento conclusivo hanno partecipato il direttore sanitario dell’Asp, Giuseppe Angelo Reina, il direttore amministrativo Tamara Civello, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Antonio Leonardi, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi, la referente per l’Educazione alla Salute dell’USR-Ambito Territoriale di Catania Maria Grazia Vasta, i dirigenti scolastici, i docenti referenti del progetto e gli studenti.

«Abbiamo voluto portare la cultura del farmaco fuori dagli ambulatori e dentro le scuole – ha dichiarato il direttore del Dipartimento del Farmaco, Maria Anna D’Agata -. Ci siamo messi in ascolto dei ragazzi, parlando con il loro linguaggio e rispondendo ai loro dubbi concreti. Il progetto ha unito rigore scientifico e partecipazione attiva, trasformando gli studenti da semplici destinatari a veri comunicatori della salute. È da qui che nasce l’innovazione: nel vedere i giovani diventare parte attiva di una rete di prevenzione che parte dal basso e arriva fino alla comunità».

Cuore pulsante dell’iniziativa è stata la realizzazione, da parte degli studenti, di una campagna di comunicazione creativa sull’uso corretto dei farmaci, con l’obiettivo di sensibilizzare coetanei e famiglie attraverso linguaggi vicini alla loro generazione.

«Il progetto ha messo in evidenza il potenziale trasformativo dell’educazione sanitaria nella scuola – ha sottolineato Emilio Grasso, dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania-USR Sicilia -. Non si è trattato solo di informare, ma di costruire una nuova cultura del farmaco tra i giovani, attraverso la partecipazione attiva. È questa la strada da percorrere per un futuro più consapevole e responsabile».

Durante la cerimonia conclusiva, sono stati anche premiati i migliori elaborati prodotti dagli studenti:

per la sezione video , il primo posto è stato assegnato all’ Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” :

, il primo posto è stato assegnato all’ : per la sezione poster, si è aggiudicato il primo premio il Liceo Artistico “Emilio Greco”.

Tutti i prodotti creativi saranno utilizzati dall’Asp di Catania sui propri canali istituzionali e social, diventando strumenti ufficiali di sensibilizzazione pubblica.

Istituti scolastici coinvolti nel progetto:

IIS “Carlo Gemmellaro” – dirigente scolastico: Fiorella Baldo | referente: Dino Di Franco | tutor farmacisti: Cinzia Piazza, Rosanna Stissi

IIS "Marconi-Mangano" – dirigente scolastico: Maria C. Trovato | referente: Gabriella Morabito | tutor farmacisti: Gabriella Marsala, Antonella Pieratti

I.O. "Carlo Alberto Dalla Chiesa" – dirigente scolastico e referente: Maria Grazia De Francisci | tutor farmacisti: Marika Anfuso, Barbara D'Amico, Rosanna Interrigi, Agata Martines

I.O.S. "Pestalozzi" – dirigente scolastico: Elena Di Blasi | referente: Nelly Di Dio | tutor farmacisti: Luciana Li Pira, Laura Lo Sciuto

I.S. "De Felice Giuffrida – Olivetti" – dirigente scolastico: Anna De Francesco | referente: Agata Barbagallo | tutor farmacisti: Carla Bonaccorsi, Giuseppe Scollo

Liceo Artistico "E. Greco" – dirigente scolastico: Antonio A. Massimino | Referente: Salvatore Fazio | Tutor farmacisti: Giuliano Russo, Alberto Vinci

Liceo Classico "N. Spedalieri" – dirigente scolastico: Vincenza B. Ciraldo | referente: Francesca Bonaccorsi | tutor farmacisti: Serena Cioni, Gabriella Marchese

Liceo Scientifico "G. Galilei" – dirigente scolastico: Manuele Rapisarda | referente: Giuseppina Quartarone | tutor farmacisti: Maria Grazia Aloisi, Francesca Borzì

Liceo Statale "L. Radice" – dirigente scolastico: Concetta Tumminia | referenti: Giuseppina Lo Giudice, Mariapina Natoli, Roberta Catra | tutor farmacisti: Ester Garaffo, Carla Sapienza

Liceo Classico "M. Cutelli" – dirigente scolastico: Elisa Colella | referente: Annarita Marsullo | tutor farmacisti: Chiara Benanti, Francesco Pappalardo

