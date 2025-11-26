Asp di Catania: attenzione ai messaggi truffa che si spacciano per comunicazioni del CUP

Segnalati SMS e messaggi da contatti che spacciandosi per il CUP chiedono di richiamare numeri non ufficiali o cliccare su link. L’Asp avverte i cittadini: “Comunicazioni false, fate attenzione e denunciate eventuali truffe”.

Catania – Nuovi messaggi truffa sono stati segnalati agli uffici dell’Asp di Catania nelle ultime ore, da parte di cittadini che hanno riferito di aver ricevuto SMS e comunicazioni tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il CUP – Centro Unico Prenotazione dell’Azienda sanitaria.

Le segnalazioni descrivono messaggi che invitano a cliccare su link sospetti o a contattare numeri telefonici per presunte comunicazioni urgenti.

Si tratta di comunicazioni completamente false, riconducibili presumibilmente a tentativi di truffa.

Alla luce delle segnalazioni ricevute, si invita la popolazione a:

non cliccare sui link contenuti nei messaggi;

non richiamare i numeri indicati;

non fornire informazioni personali o sensibili.

L’Asp di Catania ha informato gli organi competenti dell’accaduto.

I cittadini che ritengono di essere stati vittime di questi messaggi o di aver subito una truffa sono invitati a sporgere denuncia presso la Polizia Postale o le Autorità competenti.

Per qualsiasi verifica o informazione, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Asp di Catania.

