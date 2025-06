Asp di Catania. Attivata la prima Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT)

Laganga Senzio: «Raggiunto un ulteriore obiettivo grazie alla sinergia e alla condivisione con i sindacati e i medici di medicina generale.

Questa AFT costituirà un modello di riferimento per le future aggregazioni».L’AFT attivata si colloca nel più ampio processo di attivazione della Casa della Comunità hub “San Luigi”, modello pilota della sanità di prossimità

Catania – Sono 29 i medici di medicina generale che oggi, presso l’aula formazione del Presidio di Via Bambino, hanno formalmente attivato la prima Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) dell’Asp di Catania.

Un risultato di grande importanza, conseguito grazie alla sinergia tra l’Asp di Catania, i sindacati e i medici di medicina generale, in un clima di collaborazione e condivisione degli obiettivi indicati nel percorso di attuazione del DM 77/2022 e in coerenza con le linee guida di AGENAS.

«Con l’istituzione di questa prima AFT – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – aggiungiamo un nuovo tassello nella costruzione della nuova rete di assistenza territoriale, che costituirà un modello di riferimento per le future aggregazioni in collegamento con le Case della Comunità che saranno attivate. Vogliamo ringraziare i sindacati e i medici di medicina generale per la collaborazione espressa, per la visione condivisa e per la voglia e la capacità di scommettersi con noi in questa sfida. Siamo al centro di un grande processo di cambiamento del nostro Sistema sanitario, che vogliamo guidare con attenzione e responsabilità, per garantire ai cittadini un accesso più ampio e tempestivo alle cure, una presa in carico personalizzata e continuativa e una rete integrata di sanità di prossimità, in stretta connessione con i servizi sociosanitari».

Intervenuti per l’occasione il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giuseppe Angelo Reina; il responsabile dell’UOC Cure primarie, Cinthya Aloisi; il responsabile organizzativo della Casa della Comunità “San Luigi”, Melissa Gullotta.

Contestualmente all’attivazione dell’AFT ne sono stati individuati anche il referente e il vice referente, rispettivamente Francesco Biondi e Francesco Reina.

Le AFT costituiscono uno degli strumenti principali per superare il modello tradizionale della medicina convenzionata, e promuovere un modello organizzativo collegiale, integrato e multidisciplinare, in cui i medici operano in rete, condividono percorsi e obiettivi comuni, offrendo una sanità di prossimità centrata sui bisogni della persona.

All’interno di un’AFT, i medici di medicina generale compongono, infatti, una vera e propria “rete clinica”, pur mantenendo la propria autonomia professionale.

Ogni aggregazione fa riferimento a una popolazione di circa 30.000 assistiti e garantisce continuità assistenziale sette giorni su sette, integrazione con i servizi sociosanitari e presa in carico personalizzata.

Per i cittadini ciò si traduce in un accesso più semplice e rapido alle cure, in una maggiore qualità dell’assistenza e nella valorizzazione del rapporto di fiducia con il proprio medico, anche nei contesti più periferici o rurali.

Questa prima AFT si colloca all’interno del più ampio processo di attivazione della Casa della Comunità (CdC) hub di San Luigi, modello pilota della sanità di prossimità nel Distretto Sanitario di Catania.

Le AFT, infatti, sono funzionalmente operative presso le Case della Comunità, in locali dedicati, e operano in diretta connessione con tutti gli altri servizi presenti nella CdC, partecipando alla presa in carico integrata, alla definizione dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) e alla gestione dei casi complessi.

