Asp di Catania. C’è anche la Sicilia nella Commissione nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Su proposta dell’Assessorato regionale alla Salute, è stata formalizzata la nomina del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi, nella Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro. L’organismo ha il compito di fornire criteri interpretativi per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Prestigioso incarico per il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catania, Antonio Leonardi, nominato componente della Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La nomina è stata formalizzata con decreto ministeriale, su indicazione della Conferenza delle Regioni-Commissione Salute, a seguito della proposta dell’Assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni.

«La partecipazione della Regione alle sedi tecniche nazionali – afferma Faraoni – è un tassello fondamentale dell’azione di rafforzamento delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che stiamo portando avanti. Intendiamo offrire un contributo qualificato all’attività della Commissione, in un ambito tanto strategico. La presenza di un nostro rappresentante conferma, inoltre, il ruolo centrale che la Sicilia può esercitare a livello nazionale, valorizzando le competenze del territorio e promuovendo la crescita di nuove professionalità».

La Commissione per gli Interpelli – di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – ha il compito di fornire risposte a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, formulati da soggetti istituzionalmente legittimati. Le indicazioni fornite rappresentano criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza.

«Ringraziamo l’assessore Faraoni per la fiducia accordata al nostro direttore del Dipartimento di Prevenzione – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – e rivolgiamo all’ingegnere Leonardi i migliori auguri di buon lavoro. La sua partecipazione alla Commissione, oltre a sottolineare il valore del suo impegno professionale, rappresenta anche un’opportunità per contribuire in modo ancora più incisivo alla mission del Dipartimento».

La nuova composizione della Commissione è stata definita con il Decreto del Ministro del Lavoro n. 69 del 21 maggio 2025, e include rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e delle Regioni e Province autonome, tutti con profili professionali di alto livello e esperienza consolidata nel settore. La Commissione svolge la sua attività per un quinquennio.

