Asp di Catania. Celiachia, arriva la piattaforma digitale regionale:più libertà di scelta e procedure semplificate

Dal 1° ottobre in Sicilia i buoni cartacei saranno sostituiti dal sistema digitale. Per i nuovi utenti con diagnosi certificata da specialista sarà necessario attivare il servizio tramite l’app “AspConTe – Servizi Territoriali” o presso il Distretto sanitario di appartenenza e ritirare il Codice Celiachia (Pin).

Catania – Dal 1° ottobre, in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in possesso di esenzione per celiachia o dermatite erpetiforme e di un piano terapeutico attivo.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute, consentirà una gestione più semplice, rapida ed efficiente dei buoni per l’acquisto di alimenti senza glutine autorizzati dall’Asp di Catania, disponibili presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione organizzata (Gdo).

Con il nuovo sistema si conclude la fase dei buoni cartacei: i prodotti dietoterapici privi di glutine saranno infatti acquistabili esclusivamente tramite procedura digitale, come stabilito dal D.A. n. 1058 del 3 ottobre 2024.

Per i nuovi utenti con diagnosi certificata da specialista sarà necessario attivare il servizio tramite l’app “AspConTe – Servizi Territoriali” o presso il Distretto sanitario di appartenenza e ritirare il Codice Celiachia (Pin), indispensabile per utilizzare il budget mensile. L’attivazione si effettua una sola volta, non richiede rinnovi annuali ed è possibile solo con Tessera Sanitaria in corso di validità.

Dal 1° ottobre 2025, per usufruire del budget sarà sufficiente presentare la Tessera Sanitaria e il Codice Celiachia al momento del pagamento presso un esercizio autorizzato; il sistema riconoscerà automaticamente i prodotti rimborsabili, consentendo anche acquisti misti.

Gli esercizi commerciali interessati a erogare alimenti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la piattaforma Celiachi@RL dovranno presentare richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale. La domanda, completa della documentazione prevista, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.aspct.it, sottoscritta dal legale rappresentante e conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e commercio.

A decorrere dal 1° ottobre, sul sito dell’Asp di Catania sarà disponibile l’elenco aggiornato degli operatori autorizzati.

L’introduzione del sistema digitale Celiachi@RL rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi sanitari. Attraverso la dematerializzazione dei buoni e l’ampliamento dei canali di utilizzo si garantisce ai pazienti con celiachia maggiore libertà di scelta e procedure semplificate.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il sito aspct.it nella pagina dedicata all’Uoc Cure Primarie e Integrazione socio sanitaria ® Acquisto alimenti senza glutine e nel menù in homepage Come fare per ® Acquisto alimenti senza glutine.

