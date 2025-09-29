Asp di Catania. Domani intervento di manutenzione programmata sul Cup

L’intervento comporterà un fermo temporaneo dei canali di prenotazione numero verde Cup, applicativo AspConTe e il SovraCup.

Catania – Per la giornata di domani, martedì 30 settembre, è programmato un intervento tecnico di aggiornamento e potenziamento del sistema di gestione del Cup.

L’operazione richiederà un fermo operativo dalle ore 13.00 alle ore 17.00, durante il quale non sarà possibile effettuare prenotazioni di visite e prestazioni sanitarie tramite il numero verde Cup, l’applicativo AspConTe e il SovraCup.

Ci scusiamo per i disagi. Gli interventi in programma sono necessari per migliorare l’efficienza del sistema adeguandolo alle nuove direttive regionali e garantire così un servizio sempre più adeguato alle esigenze dell’utenza.

