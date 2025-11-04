Asp di Catania. Il 6 novembre gli esami per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi spontanei

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 5 novembre. L’abilitazione garantisce la sicurezza nella raccolta e vendita dei funghi spontanei.

Catania – Si terranno giovedì 6 novembre, alle ore 9.00, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania (Via Tevere, 39 – Cerza di San Gregorio), gli esami per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi spontanei.

L’iniziativa rientra nell’attività di formazione e controllo promossa dall’Azienda sanitaria per garantire la sicurezza alimentare e la corretta gestione della filiera dei funghi eduli spontanei.

L’abilitazione alla vendita rappresenta un requisito obbligatorio per chi intende commercializzare funghi freschi spontanei e assicura che il prodotto posto in vendita sia identificato, controllato e certificato da personale qualificato, a tutela della salute dei consumatori.

In concomitanza con la stagione autunnale, il Ministero della Salute ha rinnovato l’invito alla prudenza nel consumo di funghi spontanei, raccomandando di rivolgersi esclusivamente agli Ispettorati Micologici per la corretta identificazione degli esemplari raccolti.

Il Ministero ha ricordato come l’utilizzo di applicazioni digitali o strumenti informatici non garantisca l’affidabilità del riconoscimento, con il rischio di favorire intossicazioni o esiti anche gravi.

L’Asp di Catania, in linea con le indicazioni ministeriali, promuove da anni il controllo micologico gratuito presso i numerosi Sportelli Micologici attivi sul territorio provinciale, indicati dal Ministero come l’unica via corretta e sicura per la tutela della salute pubblica.

La rete di sorveglianza micologica sul territorio è coordinata dall’Uoc Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian), afferente al Dipartimento di Prevenzione, che garantisce assistenza ai cittadini e supporto tecnico agli operatori del settore alimentare.

Modalità di partecipazione agli esami

Gli interessati a sostenere gli esami dovranno far pervenire, entro il 5 novembre 2025, la domanda di partecipazione all’indirizzo e-mail sian@aspct.it (tel. 095 2540 168 / 169 / 190 / 114), allegando copia del versamento bancario intestato a ASP di Catania, IBAN: IT20A0100516900000000218700 – Causale: “diritti sanitari ispettorato micologico – esami abilitazione”.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale aspct.it, al seguente percorso: Dipartimenti sanitari > Dipartimento di Prevenzione > U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) > Istanza per abilitazione vendita.

