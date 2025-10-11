Asp di Catania. In corso in provincia di Catania la campagna di immunizzazione contro il Virus respiratorio sinciziale

Neonati e bambini che rientrano nelle categorie previste possono ricevere gratuitamente l’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale, già disponibile presso i pediatri di libera scelta, nei Punti nascita e nei Centri vaccinali dell’Asp di Catania.

Catania – È iniziata il 1° ottobre, anche in provincia di Catania, la nuova campagna di immunizzazione 2025-26 contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs). L’obiettivo è proteggere i nuovi nati e i bambini fragili fino a 24 mesi di età principalmente dalla bronchiolite.

L’offerta dell’immunizzazione è gratuita e prevede una singola somministrazione di anticorpo monoclonale, in grado di ridurre drasticamente infezioni e ricoveri causate dal Virus Respiratorio Sinciziale durante la stagione epidemica invernale.

La campagna è organizzata sul territorio dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, in attuazione del Nuovo calendario di immunizzazione regionale per la vita (D.A. n. 1122/2023, aggiornato con D.A. n. 725/2024) e delle linee guida regionali. Un ruolo centrale per la promozione e la somministrazione spetta ai Pediatri di libera scelta, punto di riferimento per la salute dei bambini sul territorio. L’organizzazione della rete vaccinale sul territorio assicura una copertura capillare ed efficace grazie anche al supporto dei Punti nascita dell’Asp di Catania, delle Aziende Ospedaliere della città e dei Centri vaccinali aziendali, in una rete coordinata.

Il Vrs è responsabile fino all’80% dei casi di bronchiolite nei bambini piccoli ed è una delle principali cause di ricovero in età pediatrica. La profilassi con l’anticorpo monoclonale Nirsevimab rappresenta oggi uno strumento di prevenzione fondamentale: garantisce una protezione per almeno 5 mesi, con una riduzione documentata dell’80% delle infezioni da Vrs che richiedono assistenza medica e tra il 77% e il 90% dei ricoveri ospedalieri.

Prevista, inoltre, la co-somministrazione con gli altri vaccini pediatrici secondo il calendario regionale, senza necessità di rinvii.

Categorie interessate

L’offerta attiva e gratuita riguarda:

neonati nati dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, vaccinati nei Punti nascita prima della dimissione oppure dopo la dimissione presso i pediatri di libera scelta o i Centri vaccinali territoriali;

bambini nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025, tramite Centri vaccinali territoriali o pediatri di libera scelta;

bambini nati dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, se non ancora immunizzati presso i pediatri di libera scelta o i Centri vaccinali territoriali;

bambini fino a 24 mesi considerati fragili, cioè con condizioni mediche che aumentano il rischio di complicanze:

prematuri con età gestazionale <29 settimane;

nati con età gestazionale 29–35 settimane e fattori di rischio aggiuntivi (con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi, classificato come piccolo per età gestazionale – sotto il 3° percentile – o in particolare se sottoposti a ventilazione invasiva prolungata);

bambini con displasia broncopolmonare, cardiopatie congenite significative, patologie neuromuscolari congenite, gravi malformazioni tracheobronchiali, fibrosi cistica, malattie cromosomiche (es. trisomia 21), immunodeficienze, patologie metaboliche, epatopatie in attesa di trapianto, insufficienza renale o epatica, sindrome di Prader Willi, paralisi cerebrale infantile, condizioni oncologiche o in terapia immunosoppressiva.

Questi bambini potranno essere immunizzati presso il reparto in cui eseguono il follow-up oppure presso i pediatri di libera scelta o i Centri vaccinali territoriali. È sempre bene chiedere al pediatra se si rientra nelle condizioni di rischio.

Punti vaccinali e accesso

La campagna è già operativa sul territorio. Ai genitori dei nuovi nati verrà proposta la somministrazione dell’anticorpo monoclonale direttamente al punto nascita, prima della dimissione ospedaliera. Per i bambini non ancora immunizzati, le famiglie possono rivolgersi ai propri Pediatri di Libera Scelta o ai Centri Vaccinali territoriali.

Per prenotare un appuntamento nei nostri Centri Vaccinali è possibile accedere al sito https://vaccini.aspct.it/. Per chiarimenti o informazioni telefonare dal lunedì al venerdì al numero 095 2540104 dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare una mail a prenotazionevaccini@aspct.it.

