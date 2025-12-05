Asp di Catania. In servizio 30 nuove risorse professionali

Le nuove assegnazioni rientrano nel piano di consolidamento della dotazione organica. In programma ulteriori nuovi assunzioni entro la fine del 2025. Il potenziamento contribuisce a riequilibrare la distribuzione delle risorse professionali nell’intero territorio aziendale.

Catania – Prosegue il piano di potenziamento della dotazione organica dell’Asp di Catania con l’immissione in servizio di 30 nuove risorse professionali, fra dirigenti medici e personale del comparto, destinati a diverse Unità Operative e Presidi aziendali.

Tra le sedi maggiormente interessate dai nuovi ingressi, in questa tornata, c’è l’Ospedale di Caltagirone, dove sono stati assegnati 12 nuovi dirigenti medici, fra cui: 2 cardiologi, 7 neurologi, 1 infettivologo, 2 medici di Medicina Interna.

Le ulteriori risorse sono state distribuite tra Ospedali e servizi territoriali dell’Asp di Catania, contribuendo a sostenere le attività cliniche e assistenziali e dare maggiore stabilità ai servizi.

«Queste nuove assunzioni – ha detto il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – confermano che il processo di reclutamento e di consolidamento delle dotazioni organiche procede in maniera continuativa e strutturata. I dati evidenziano inoltre elementi di interesse gestionale. Registriamo, ad esempio, una crescente attrattività dell’Ospedale di Caltagirone, scelto da un numero significativo di professionisti. È un indicatore concreto dell’efficacia delle strategie adottate per rendere più competitive le nostre strutture».

Con riferimento alle aree clinico-organizzative interessate dalle integrazioni di personale e alle esigenze operative correlate, il direttore generale ha precisato: «Le nuove assunzioni e quelle in programma entro l’anno ci consentono di intervenire in diverse aree, con rinforzi destinati in particolare agli Ospedali di Bronte, Militello e Caltagirone. Sul versante territoriale, il potenziamento riguarda anche le Unità Operative di Igiene Pubblica».

Ulteriori nuove assunzioni riguardano 18 psichiatri, 2 cardiologi e 1 dirigente delle professioni sanitarie dell’area della Riabilitazione, mentre sono di prossima immissione in servizio, a tempo determinato, 10 medici di Medicina Interna, 2 chirurghi, 2 infermieri e 7 tecnici di laboratorio.

Le procedure di reclutamento sono curate dall’UOC Risorse umane, diretta da Roberta La Rocca, tramite l’UOS Reclutamento risorse umane, guidata da Fabrizia Tiralongo.

Nel corso del 2025 sono state inserite, fino ad ora, complessivamente 578 nuove risorse (435 afferenti al comparto e 143 alla dirigenza), ripartite tra le diverse aree e discipline professionali. Le immissioni in servizio sono state effettuate mediante le varie tipologie contrattuali previste dall’ordinamento vigente. Particolare rilevanza assumono le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette (16 persone) e le 139 stabilizzazioni.

