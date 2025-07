Asp di Catania. Prorogati a 120 giorni i termini per la regolarizzazione delle esenzioni ticket con “bollino rosso”

Estesi a 120 giorni i termini per saldare i ticket non pagati o presentare documenti comprovanti il diritto all’esenzione. Per gli assistiti significa disporre di più tempo per regolarizzare le posizioni, riducendo disagi, difficoltà o preoccupazioni.

Catania – Prorogati a 120 giorni i termini per regolarizzare le esenzioni ticket per reddito contrassegnate con “bollino rosso”. Il provvedimento, adottato dalla Direzione Strategica dell’Asp di Catania, modifica quanto previsto dal “Regolamento per la verifica del diritto all’esenzione ticket per reddito e per la gestione del recupero dei ticket dovuti per mancanza dei requisiti di esenzione”, approvato con Delibera n. 604 del 15 aprile 2025, estendendo al massimo il termine posto dalla normativa di riferimento.



Cosa sono i “bollini rossi”

Il termine “bollino rosso” indica una segnalazione amministrativa evidenziata dal sistema Tessera Sanitaria, a seguito dei controlli incrociati tra dati fiscali e sanitari effettuati sulla base delle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.

Quando un’esenzione è contrassegnata con “bollino rosso” significa che, per l’anno di riferimento, il diritto all’esenzione per reddito non risulta confermato; in presenza di incongruenze che potrebbero indicare che il cittadino ha usufruito dell’esenzione pur non avendone diritto, è possibile procedere al recupero del credito.

Cosa prevede la nuova disposizione dell’Asp di Catania

A partire dalla data di ricezione della comunicazione formale, gli assistiti coinvolti avranno a disposizione 120 giorni – e non più 60 come precedentemente previsto – per regolarizzare la propria posizione, attraverso una delle seguenti modalità:

versare l’importo dovuto relativo alle prestazioni usufruite in esenzione senza averne diritto, secondo le modalità indicate nella nota di comunicazione;

presentare le proprie controdeduzioni in merito all’addebito, corredate dalla documentazione comprovante quanto dichiarato nell’autocertificazione riguardante il diritto all’esenzione;

presentare istanza di rateizzazione avente ad oggetto la rata minima pari ad euro 50,00.

Trascorso inutilmente tale termine, sarà temporaneamente sospeso il rilascio di nuove esenzioni per prestazioni di specialistica ambulatoriale, fino alla regolarizzazione del debito pregresso, in conformità all’art. 79, comma 1-sexies, lettera b) del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

In seguito alle nuove disposizioni dell’Asp di Catania, il termine per regolarizzare le esenzioni ticket per reddito con “bollino rosso” è stato prorogato a 120 giorni.

I cittadini dispongono di maggior tempo per regolarizzare la propria posizione, con una conseguente riduzione di disagi e preoccupazioni. Per questo motivo, non è necessario recarsi agli Sportelli. Gli utenti saranno ricontattati con nuove modalità organizzative in corso di adozione.

Si ricorda infine che il ticket sanitario ha natura tributaria e che l’Asp di Catania è tenuta per legge ad attivarsi per il recupero delle somme, nell’interesse della collettività e per la corretta gestione delle risorse pubbliche.

