Asp di Catania, riapre l’Ispettorato Micologico. Controlli gratuiti per funghi sicuri

Dal 15 settembre torna operativo il servizio dell’Asp di Catania per il riconoscimento e la certificazione dei funghi spontanei. Attivato anche il servizio di reperibilità ospedaliera per i casi di intossicazione e potenziati gli Sportelli micologici nei fine settimana di ottobre.

Catania – Da lunedì 15 settembre torna operativo l’Ispettorato Micologico dell’Asp di Catania. Il servizio, coordinato dall’UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) e afferente al Dipartimento di Prevenzione, svolge un ruolo fondamentale per la tutela della salute pubblica, garantendo il riconoscimento e la validazione dei funghi eduli freschi spontanei.

Dal 1° settembre è inoltre attivo il servizio di reperibilità ospedaliera, che consente un intervento immediato dei micologi su richiesta dei Pronto Soccorso in caso di sospette intossicazioni da funghi.

Negli anni, questi interventi tempestivi hanno permesso di gestire con successo numerosi casi di avvelenamento acuto.

Per facilitare il riconoscimento delle specie responsabili di intossicazioni, si raccomanda di portare sempre eventuali residui di funghi crudi o cotti.

Il Laboratorio di Sanità Pubblica, anch’esso afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, garantisce inoltre il servizio di ricerca delle amanitine (amatossine) nei liquidi biologici dei pazienti ricoverati per sospette intossicazioni da specie velenose a sindrome falloidea (ad esempio Amanita phalloides, Amanita verna, Lepiota brunneoincarnata).

Controlli gratuiti a tutela della Salute pubblica

Si raccomanda ai consumatori di:

far controllare gratuitamente i funghi raccolti presso gli sportelli micologici aziendali (vedi tabella allegata);

acquistare funghi solo da venditori autorizzati, che espongano il “tagliando Asp” con il nome della specie, la data e l’orario di validità.

Servizi offerti dagli Sportelli micologici

La sede centrale dell’Ispettorato, situata a Cerza di San Gregorio di Catania, si occupa solo di coordinamento.

La certificazione dei funghi presso questa sede è disponibile solo su appuntamento.

Presso gli sportelli di Bronte, Caltagirone, Catania, Gravina di Catania e Paternò sono attivi:

l’esame gratuito della commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito);

il rilascio della certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e ai ristoranti (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico all’Iban IT20A0100516900000000218700 specificando come causale “diritti sanitari ispettorato micologico”), nei giorni e orari di apertura riportati in tabella.

Vendita e somministrazione di funghi

Si ricorda che, per tutelare la salute pubblica, i ristoranti che servono funghi freschi spontanei devono utilizzare solo funghi certificati dai micologi.

Per semplificare il rilascio della certificazione, i venditori autorizzati – in possesso del certificato di abilitazione alla vendita – possono acquistare presso le sedi dell’Ispettorato Micologico tagliandi prepagati da 1,00 €, 2,00 € e 5,00 euro. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico all’Iban IT20A0100516900000000218700 specificando come causale “diritti sanitari ispettorato micologico”. L’uso dei tagliandi consente un risparmio di tempo e una procedura più semplice.

In base alla normativa nazionale (L. 352/93 e Dpr 376/95) e alla legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2006 e successive modifiche, solo i commercianti abilitati possono vendere funghi spontanei. Il certificato di idoneità deve indicare le specie autorizzate alla vendita ed essere mostrato su richiesta dei clienti. Tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali.

Si raccomanda quindi ai consumatori di chiedere sempre al venditore di esibire il certificato di abilitazione e di acquistare esclusivamente funghi muniti di certificazione ufficiale dell’Azienda sanitaria provinciale. Questa certificazione non solo ne garantisce la commestibilità, ma riporta anche la data entro la quale devono essere consumati.

I micologi aziendali, in collaborazione con altri enti, continueranno a svolgere attività di vigilanza sulle vendite di funghi, comprese quelle organizzate in occasione di sagre o manifestazioni simili, e nei ristoranti.

Raccomandazioni per i consumatori

Si raccomanda a tutti i raccoglitori di funghi, per uso privato o personale, di sottoporre sempre a controllo gratuito l’intero quantitativo raccolto presso gli sportelli micologici aziendali.

Questa precauzione è particolarmente importante a causa della presenza della Falsa Mazza di Tamburo (Chlorophyllum molybdites), responsabile, negli anni scorsi, di numerosi casi di intossicazione trattati nei Pronto Soccorso della provincia.

La Falsa Mazza di Tamburo è un fungo diffuso in America, Africa e nelle regioni temperate e subtropicali di tutto il mondo, e negli ultimi anni è diventato sempre più comune anche nel territorio etneo. È facilmente confondibile con la Mazza di Tamburo (Macrolepiota procera), conosciuta localmente come cappiddini, una specie commestibile molto apprezzata e raccolta.

Il Chlorophyllum molybdites può provocare intossicazioni gastrointestinali a breve latenza, spesso accompagnate da complicanze neurologiche, che richiedono un rapido accesso ai Pronto Soccorso. Questo tipo di avvelenamento è noto come Sindrome Morgana (Morganismo).

Oltre alla Falsa Mazza di Tamburo, i micologi del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania invitano a prestare massima attenzione anche ai funghi a pori rossi, noti localmente come muss’i voi, russeddi o funci niuri. Con questi nomi vengono spesso commercializzate diverse specie, tra cui:

Boletus luridus (Suillellus luridus)

Boletus erythropus (Neoboletus praestigiator)

Boletus rhodoxanthus (Rubroboletus rhodoxanthus)

Boletus luteocupreus (Imperator luteocupreus).

È importante sottolineare che:

alcune specie, pur essendo commestibili solo dopo lunga e completa cottura (B. luridus, B. erythropus), non possono essere commercializzate;

altre specie (B. rhodoxanthus, B. luteocupreus) sono tossiche e possono provocare sindrome gastrointestinale.

Per la sicurezza dei consumatori, si ribadisce la raccomandazione di far controllare sempre i funghi raccolti presso gli sportelli micologici aziendali (vedi tabella allegata) o di acquistarli esclusivamente da venditori che espongano sui contenitori il “tagliando Asp”, con indicati il nome della specie, la data e l’orario di validità della certificazione.

Abilitazione alla vendita di funghi

Tutti coloro che sono interessati a acquisire l’abilitazione alla vendita di funghi eduli spontanei sono tenuti a far pervenire al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la relativa istanza (scaricabile dal sito aspct.it).

Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla mail sian@aspct.it (telefono 095/2540168, 114, 190).

A Ottobre aperture straordinarie degli Sportelli micologici

Dal 3 al 31 Ottobre, in concomitanza con la maggiore presenza di funghi freschi spontanei sul territorio, l’Ispettorato Micologico garantirà, come ogni anno, aperture straordinarie nei fine settimana.

L’obiettivo è consentire a tutti di consumare funghi in sicurezza grazie a controlli tempestivi.

Ecco sedi e orari degli sportelli aggiuntivi, operativi fino al 31 ottobre:

Venerdì, ore 16.00 – 18.00

Mascalucia – U.O. di Igiene Pubblica Asp, Via Regione Siciliana 12

Sabato, ore 8.00 – 11.30

Pedara – Poliambulatorio Asp, Via Etnea 56

Sabato, ore 16.00 – 18.00

Zafferana Etnea – Guardia Medica, Via Giardini

Domenica , ore 8.00 – 11.00

, ore Pedara – Poliambulatorio Asp, Via Etnea 56

L’Ispettorato Micologico rimarrà aperto fino al 30 novembre, con un’unica sospensione tra il 27 e il 31 ottobre, periodo in cui i micologi aziendali parteciperanno al corso annuale di aggiornamento. In quei giorni il servizio sarà garantito solo:

presso lo sportello di Catania (dal lunedì al venerdì);

presso lo sportello di Bronte (solo il martedì pomeriggio).

I controlli micologici continueranno ad essere effettuati in tutti gli sportelli aziendali, aperti al pubblico nei giorni e negli orari riportati in tabella, fino al 30 novembre.

