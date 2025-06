Asp di Catania. Stabilizzazioni, concorsi riservati e assunzioni su fondi PSN e PNES

Arriva la firma del contratto a tempo indeterminato per 8 operatori. Avviate le selezioni riservate per ulteriori 88 posti. Assunti con fondi PSN e PNES 18 infermieri. Laganga Senzio: «Proseguiamo il lavoro avviato per migliorare le performance aziendali, rafforzare i servizi e innovare i percorsi assistenziali».

Catania – Concluso con la firma del contratto a tempo indeterminato il percorso di stabilizzazione, previsto dalla normativa vigente, per ulteriori 8 unità di personale. Nello specifico:

1 assistente amministrativo

1 coadiutore amministrativo

2 collaboratori amministrativi

4 biologi

L’iter amministrativo è stato seguito dal Dipartimento Risorse Umane, diretto da Santo Messina, in coordinamento con le strutture aziendali competenti.

Sempre sul fronte stabilizzazioni, sono inoltre in corso le selezioni riservate finalizzate complessivamente alla copertura di 88 posti i diversi profili, così suddivisi:

64 posti , secondo le previsioni delle Leggi n. 234/2021 e n. 14/2023

, secondo le previsioni delle Leggi n. 234/2021 e n. 14/2023 20 assistenti amministrativi

11 assistenti informatici

2 assistenti sociali

3 collaboratori amministrativi

1 collaboratore tecnico-ingegnere

1 medico geriatra

6 operatori tecnici informatici

17 operatori socio-sanitari

1 terapista della riabilitazione psichiatrica

2 tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria

24 posti , come previsto dalla Legge Madia

, come previsto dalla Legge Madia 9 assistenti amministrativi

5 collaboratori amministrativi

1 dirigente ingegnere

9 dirigenti psicologi

«Proseguiamo il lavoro avviato per migliorare le performance aziendali, rafforzare i servizi e innovare i percorsi assistenziali, anche grazie all’impiego di fondi dedicati come il PSN e il PNES, che rappresentano strumenti strategici per lo sviluppo e la sperimentazione – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Rivolgo il nostro ringraziamento al Dipartimento Risorse Umane per l’impegno costante. Ai nuovi colleghi diamo il benvenuto, con l’auspicio di costruire insieme un servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini».

Ulteriori assunzioni con contratto ex art. 15-octies su fondi PSN e PNES

Nell’ambito di progettualità finanziate con fondi del PSN e del PNES, sono stati sottoscritti 18 contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/1992, per l’assunzione di infermieri.

Le nuove unità, oltre a contribuire al rafforzamento delle attività assistenziali, saranno impegnate nell’avvio di interventi specifici, nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi e nell’attuazione di progettualità mirate a livello territoriale.

Le assegnazioni riguardano:

6 infermieri per progetti PNES

4 impiegati in attività legate al contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP)

1 assegnato al progetto di consolidamento delle reti oncologiche

7 per i progetti di potenziamento delle attività vaccinali del Dipartimento di Prevenzione-Sanità Pubblica.

Sono in via di completamento le selezioni per ulteriori assunzioni su progettualità finanziate con gli stessi fondi, per: fisioterapisti, infermieri, medici in diverse discipline, psicologi, sociologi, tecnici della prevenzione.

Com. Stam. + foto

ASP CATANIA – nuove stabilizzaizone e fondi pnes e psn –