L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti della Dirigenza Medica e sanitaria.

In particolare sono disponibili:

23 posti di Dirigente Psicologo di Psicoterapia;

3 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile;

12 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica;

1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale;

1 posto di Dirigente Biologo di Scienza della alimentazione.

I candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande devono essere in possesso dei requisiti seguenti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuato dall’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, ove necessario.

Per il profilo professionale di Dirigente Medico sono richieste inoltre: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Per il profilo professionale di Dirigente Psicologo di psicoterapia: laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o laurea specialistica in Psicologia (Classe 58/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in psicologia o laurea equipollente; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi. Per il profilo di Dirigente Biologo di Patologia Clinica: diploma di laurea in Scienze biologiche (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento) nonché le lauree equiparate; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi salvo quanto previsto per gli specializzandi. Per il Profilo di Dirigente Biologo di Scienza della alimentazione: diploma di laurea in Scienze biologiche (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento) nonché le lauree equiparate; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi salvo quanto previsto per gli specializzandi. Il bando si può consultare da qui.

Il termine per presentare le domande attraverso la procedura telematica prevista è il 5 aprile 2021. Per effettuare la registrazione cliccare qui.

Com. Stam. Fonte Informa Giovani