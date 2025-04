ASP Trapani: Palazzolo, “attiveremo nuovi posti letto”

“Credo in questa azienda, che è una comunità di uomini e donne, forte e organizzata. Tutti insieme dobbiamo portarla avanti, al servizio degli utenti”.

Lo ha detto oggi Danilo Palazzolo, sostituto del Direttore generale dell’ASP Trapani, aprendo i lavori del primo Collegio di Direzione sotto la sua gestione, alla presenza del direttore sanitario aziendale Danilo Greco, dei capi dipartimento e dei direttori dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari della Provincia.

“Un pensiero, in primis, – ha aggiunto Palazzolo – va doverosamente rivolto alle persone coinvolte nella vicenda dei ritardi dei referti istologici, con le quali siamo assolutamente solidali e fattivamente vicini, anche in termini assistenziali”.

Diversi gli argomenti trattati, e Palazzolo ha annunciato la volontà, per certi versi il dovere, di attivare nuovi posti letto, sia per acuti che per post acuzie, almeno negli ospedali come Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salemi, dove le strutture sono idonee per accoglierli.

Prioritariamente il punto dolente è la cronica deficienza di dirigenti medici, visto che dei 937 in pianta organica ne sono presenti solo 687. Con il concorso per 191 medici, di diverse specializzazioni, bandito a febbraio dall’Asp Trapani e scaduto lo scorso 6 marzo, si spera di alleviare tale deficit. Organici completi invece, per il personale infermieristico e per gli operatori socio-sanitari.

Una lente d’ingrandimento è stata posta sull’abbattimento delle liste d’attesa, dove si stanno ricercando nuove risorse per i convenzionati, insieme a una più attenta regolamentazione dell’attività libero professionale intramoenia.

Gli adempimenti richiesti dalla direzione strategica aziendale saranno monitorati con un crono-programma, con il Collego di Direzione riconvocato per il prossimo 6 maggio.

