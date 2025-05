ASPConTe raddoppia: da oggi attiva la web app per i Servizi Territoriali

Dopo ASPConTe – Prenotazioni, l’Asp di Catania amplia l’offerta con la nuova piattaforma digitale dedicata ai Servizi Territoriali. I cittadini possono ora gestire online, in autonomia e senza attese, operazioni come la scelta del medico, la richiesta di protesi, presidi e ausili sanitari e l’esenzione ticket.

Catania – È attiva da oggi ASPConTe – Servizi Territoriali, la nuova web app dell’Asp di Catania che consente ai cittadini di gestire online, in autonomia, comodamente da casa e senza attese, alcune delle operazioni più richieste presso gli sportelli dei Distretti Sanitari.

Con pochi clic è possibile:

scegliere o revocare il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta

chiedere la fornitura di protesi, presidi e ausili sanitari

presentare domanda di esenzione ticket

richiedere la Tessera Sanitaria.

«Abbiamo concepito ASPConTe come un ecosistema digitale in continua evoluzione, pensato per semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Con l’estensione della piattaforma ai Servizi Territoriali, proseguiamo il nostro percorso di innovazione, puntando su soluzioni digitali che migliorino l’efficienza e riducano i tempi di attesa. È un cambiamento che mette al centro il cittadino e valorizza le risorse del sistema».

Dopo ASPConTe – Prenotazioni, attiva da quattro mesi e già apprezzata dagli utenti per la possibilità di prenotare visite e esami senza SPID e in modo semplice e rapido, ASPConTe – Servizi Territoriali offre ai cittadini ulteriori strumenti per semplificare una serie di operazioni e richieste sanitarie. Il progetto prosegue nella costruzione di un ambiente digitale integrato e condiviso, basato sulla collaborazione e la partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema sanitario territoriale.

La nuova piattaforma “ASPConTe” è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Si accede facilmente tramite il sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in homepage oppure seguendo il percorso “Come fare per” > “ASPConTe”. In alternativa, si può digitare direttamente aspct.it/aspconte nella barra degli indirizzi del proprio browser.

A decorrere da oggi, tutte le precedenti procedure di richiesta, inviate tramite e-mail o altri canali, sono disattivate.

Le funzionalità della web app relative alle richieste di scelta o revoca del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta saranno disponibili a partire dal 19 maggio.

Restano attivi, per chi ne avesse necessità, gli Sportelli fisici dei Distretti Sanitari, dove sarà sempre possibile ricevere supporto, negli orari resi noti da ciascun ufficio. Si consiglia di consultare le pagine dedicate sul sito aspct.it.

Accesso con o senza SPID

L’accesso al servizio è disponibile sia con SPID, sia tramite registrazione manuale per gli utenti che ne sono privi. In tal caso, sarà sufficiente inserire i propri dati anagrafici, residenza, domicilio, un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare. Una volta completata la registrazione, l’utente riceverà via mail un link di attivazione per accedere alla propria area personale (dashboard principale).

Cosa puoi fare con ASPConTe – Servizi territoriali

Dalla dashboard è possibile:

inserire i membri del proprio nucleo familiare, per poter effettuare richieste anche per loro conto

visualizzare le richieste inviate e monitorarne lo stato di avanzamento

avviare nuove richieste, selezionando l’operazione desiderata, compilando i moduli necessari, allegando i documenti richiesti

ricevere notifiche automatiche sull’esito delle pratiche o eventuali richieste di integrazione da parte degli operatori sanitari.

Supporto e assistenza

In caso di dubbi o difficoltà, è disponibile un servizio di supporto tecnico, accessibile direttamente dalla piattaforma.

Per facilitare l’utilizzo della nuova piattaforma è stato realizzato anche un video tutorial esplicativo, disponibile sul sito ufficiale, cliccando sull’apposito banner in homepage.

