Giovedì 4 febbraio 2021 l’associazione “Cereo Devoti di sant’Agata” renderà omaggio alla patrona della città di Catania. Per questo alle 11.30 consegneranno dei fiori alla chiesa di sant’Agata al Carcere.

In attesa di conoscere quali saranno le iniziative permesse per i festeggiamenti di quest’anno, i componenti hanno deciso di esprimere la loro devozione con un segno floreale. La pandemia da Covid19, infatti, non consente, al momento attuale, al gruppo di presentare il proprio cereo, ammesso alla partecipazione delle processioni normalmente in programma nei giorni della festa di febbraio. L’associazione presieduta da Emanuele Calì, vuole però ugualmente manifestare tutta la propria devozione alla martire catanese con un gesto simbolico ma carico di significato. Per i componenti del “Cereo Devoti” la venerazione di sant’Agata non si ferma. Ringraziando don Carmelo Asero, rettore del santuario, i devoti danno appuntamento al 4 febbraio. «Rispettiamo e invitiamo a rispettare tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti – ha dichiarato Carmelo Caccamo componente del direttivo dell’associazione Cereo Devoti di sant’Agata – per contenere la diffusione del Covid19 adottati dalle autorità civili. Ma in occasione dei festeggiamenti alla patrona della città, non possiamo non rendere omaggio a sant’Agata con la consegna di fiori in un luogo sacro fortemente legato alla vergine e martire. Lo faremo seguendo tutte le normative che saranno in vigore. E comunque invitiamo tutti a non fare mancare la preghiera da ogni luogo. La devozione a sant’Agata va oltre le barriere e le limitazioni fisiche dettate dalla pandemia».

Com. Stam.