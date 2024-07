Assaltato portavalori sulla S.S. 613 tra Lecce e Brindisi – Video. Auto incendiate in superstrada e colpi di mitra. Bottino 3 milioni di euro

Scene da far west, quelle viste nella mattina del 4 luglio in Puglia, sulla S.S. 613 a cavallo tra le provincie di Lecce e Brindisi all’altezza di San Pietro Vernotico e Torchiarolo, in direzione di Lecce.

Un furgone portavalori è stato assaltato e rapinato. Il commando sarebbe composto tra le 8 e le 10 persone e il bottino ammonterebbe a circa tre milioni di euro, secondo i primi riscontri di carabinieri e polizia. Per evitare l’intervento delle forze dell’ordine, i rapinatori, hanno incendiato tre automobili e un furbone, bloccando entrambi i sensi di marcia, con lo scopo di favorire la fuga. Secondo quanto appreso, inoltre, sono stati esplosi anche colpi di mitra, kalashnikov secondo le prime informazioni. Per fortuna le guardie giurate che si trovavano a bordo del portavalori non sarebbero ferite, così come le persone presenti. In seguito al traffico verificatosi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state disposte delle uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000. Ecco il video del dopo assalto con l’immagine delle auto incendiate e poste di traverso per bloccare il traffico nei due sensi di marcia, disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=m748ni&jd=1

