La Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Motociclistica Italiana comunicano l’annullamento del Rally FIM 2021, previsto originariamente a Soverato (RC) dal 2 al 4 giugno.

La FIM e la FMI sono state costrette ad effettuare questa scelta vista l’incerta evoluzione della campagna vaccinale in Italia e in Europa. Un’incertezza per via della quale molti motociclisti stranieri hanno rinunciato ad iscriversi alla 75° edizione dell’evento, che si sarebbe comunque svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Una decisione sofferta e difficile, che però non impedisce alla FMI di guardare al futuro con ottimismo e forte impegno. Alla Federazione Motociclistica Italiana è già stata affidata l’organizzazione dell’evento mototuristico più prestigioso a livello internazionale per il 2024, subito dopo le edizioni 2022 e 2023 programmate, rispettivamente, in Polonia e Spagna. Proprio per rispetto nei confronti delle Federazioni di questi due Paesi, che avevano formalizzato la loro candidatura ad ospitare l’evento già negli anni passati, la FMI ha deciso di riproporre il Rally FIM in Italia per il 2024.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Non avremmo mai voluto prendere la decisione di posticipare la 75° edizione del Rally FIM, ma non abbiamo potuto fare diversamente. Ringrazio la Federazione Internazionale di Motociclismo che ci ha supportato fin dall’inizio e con cui continueremo a collaborare per numerosi progetti legati al Mototurismo e non solo. Il Rally FIM rappresenta un’ottima opportunità, per i motociclisti stranieri, di visitare il nostro Paese. Saremo felici di poterli accogliere nel 2024, intanto le occasioni per scoprire il nostro territorio non mancano visti i numerosi eventi che la Commissione Turistica e Tempo Libero FMI è pronta a proporre”.

Jorge Viegas, Presidente FIM: “Nonostante tutti gli sforzi messi in atto dall’organizzazione e dalla FMI per lo svolgimento della 75° edizione del Rally FIM, la Touring & Leisure Commission della Federazione Internazionale di Motociclismo ha dovuto prendere la difficile decisione di annullare l’evento previsto per il 2021. Questo è stato fatto solo dopo aver preso in considerazione tutte le circostanze e dopo aver valutato attentamente ogni possibile soluzione. Sono certo che l’Italia contribuirà, con la sua partecipazione, al successo delle edizioni 2022 e 2023, già programmate in Polonia e Spagna, e ospiterà un memorabile Rally FIM nel 2024 “.

Com. Stam.