Assegno di inclusione  Poste Italiane: ADI, accreditato il contributo agli aventi diritto

Roma – Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l’assegno  di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto.

Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’INPS del 13 agosto.

Com. Stam.

