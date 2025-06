Assen da dimenticare per i Pata Talenti Azzurri FMI del Mondiale Moto3, ottimi risultati nel Dunlop CIV e Campionato Italiano Trial

Tra alti e bassi, grandi soddisfazioni e qualche episodio sfortunato, il weekend del 28-29 giugno vissuto dai Pata Talenti Azzurri FMI.

La trasferta di Assen nel Mondiale Moto3 ha arrecato un brutto infortunio a Luca Lunetta, coinvolto in un incidente al penultimo giro di gara con il podio nel mirino. Proseguono altresì i successi dei piloti della Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack impegnati nel Dunlop CIV PreMoto3 con un fine settimana ricco di podi e vittorie a Vallelunga, un po’ come per i trialisti coinvolti nel progetto impegnati ad Asiago nel Campionato Italiano Trial e MiniTrial.

Un decimo round del Mondiale Moto3 svoltosi al TT Circuit Assen completamente da dimenticare per i due Pata Talenti Azzurri FMI, a tutti gli effetti bersagliati dalla sfortuna, con il risultato di non dar seguito a quanto di buono profuso nel corso delle prove. Per Luca Lunetta il Gran Premio di Assen si è concluso nel peggiore dei modi. In rimonta dalla sesta fila dello schieramento di partenza, il motociclista capitolino in forze al Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri si era ritrovato in piena corsa per il podio. Sfortunatamente a due giri dal termine una caduta di gruppo in uscita dall’ultima chicane non soltanto l’ha escluso dalla contesa, ma gli ha arrecato una pluriframmentaria frattura di tibia e perone della gamba destra che lo costringerà ad un prolungato stop. Qualificatosi con il settimo tempo arpionando un posto in terza fila, per l’esordiente Guido Pini di fatto la gara di Assen non è nemmeno iniziata, restando fermo in griglia di partenza allo spegnimento del semaforo per un inconveniente.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Motomondiale ad Assen

Moto3

Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse Honda) ritirato

Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM) ritirato

Velocità vittorie e podi nel Dunlop CIV PreMoto3 a Vallelunga Ph FMI

Dall’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, teatro del terzo appuntamento del Dunlop CIV 2025, sono arrivate conferme importanti per i Pata Talenti Azzurri FMI. I giovani piloti della Velocità supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono nuovamente riaffermati ai vertici della classe PreMoto3, monopolizzando le posizioni che contano nella classifica di campionato al giro di boa della stagione. Detentore della tabella leader tricolore resta Lorenzo Pritelli, vincitore di Gara 2 dopo aver concluso al quarto posto la corsa del sabato vinta da Edoardo Savino, eccezionalmente tornato al via della serie tricolore in questa occasione. Sesto e quinto nelle due gare, Luca Rizzi figura terzo in campionato a precedere Luana Giuliani, quarta assoluta e nuovamente protagonista con il settimo posto di Gara 1, ma soprattutto con un nuovo piazzamento a podio nella contesa di domenica portata a termine in terza posizione. Con 57 punti all’attivo è settima in campionato Elisabetta Monti, ottava e dodicesima nelle due gare, mentre hanno vissuto un fine settimana difficile due esordienti della classe PreMoto3: Vincenzo Di Veroli ha concluso diciannovesimo e diciottesimo, doppio ritiro altresì per Simone Vianello. A Vallelunga ha proseguito il suo percorso di apprendistato nel Dunlop CIV Sportbike la velocissima Josephine Bruno, riuscendo a portare a termine le due gare in zona punti con un tredicesimo ed un quattordicesimo posto.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Dunlop CIV a Vallelunga

PreMoto3

Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory) 4° e 1°

Edoardo Savino (Leopard Academy by Roc’N’Dea) 1° e ritirato

Luana Giuliani (Angeluss Team) 7^ e 3^

Luca Rizzi (We Race Pos Corse) 6° e 5°

Elisabetta Monti (Buccimoto Factory) 8^ e 12^

Vincenzo Di Veroli (SM Corse Gea Motorsport) 19° e 18°

Simone Vianello (SM Corse Gea Motorsport) ritirato e ritirato

Sportbike

Josephine Bruno (Gradaracorse Aprilia) 13^ e 14^

Trial nuove conferme ad Asiago nel Campionato Italiano Trial e MiniTrial Ph FMI

Nuovo weekend di conferme per i giovani Pata Talenti Azzurri FMI del Trial. Ad Asiago, teatro del terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial ed il secondo per quanto concerne il Campionato Italiano MiniTrial, i giovani trialisti coinvolti nel progetto hanno fatto incetta di podi e di vittorie. Nella classe Femminile A la prima giornata di gara ha riservato ad Alessia Bacchetta la gioia della prima affermazione di categoria, al culmine di una brillante prestazione con soltanto 2 penalità a referto nei due giri di gara. Con l’argento conseguito sabato, la giovane trialista piemontese conserva ampiamente il secondo posto in campionato. Due volte secondo ad Asiago, Fabio Mazzola resta altresì leader del Campionato Italiano Trial TR3, affermandosi da debuttante in questa classe che annovera diversi veterani delle due ruote trialistiche. Passando alla TR3 125 riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età ai comandi di moto 125cc di cilindrata, ad Asiago ha conquistato i primi due podi stagionali Edio Poncia, secondo e terzo nelle due giornate. Risultati analoghi per Daniel Cerutti, con 92 punti confermatosi capo-classifica di campionato. Nel secondo round del Campionato Italiano MiniTrial i Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente hanno primeggiato in due distinte classi. Nella MiniTrial A seconda affermazione consecutiva di Federico Bonfanti, mentre Giacomo Midali si è nuovamente imposto nella MiniTrial B con Eros Parravicini quarto e Filippo Colombo sesto. In quinta e sesta posizione hanno portato a termine la gara della MiniTrial C invece Diego Mazzola e Gabriele Stecchetti.

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Trial ad Asiago

Femminile A

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 1^ e 2^

TR3

Fabio Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 2° e 2°

TR3 125

Daniel Cerutti (Beta – Moto Club Lazzate) 3° e 2°

Edio Poncia (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 2° e 3°

MiniTrial A

Federico Bonfanti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

MiniTrial B

Giacomo Midali (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 1°

Eros Parravicini (Beta – Moto Club Canzo) 4°

Filippo Colombo (Beta – Moto Club Canzo) 6°

MiniTrial C

Diego Mazzola (TRRS – Moto Club Dynamic Trial) 5°

Gabriele Stecchetti (Beta – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) 6°

