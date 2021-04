Cariati (Cs) – Saltata la prima seduta per mancanza di numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà in seconda seduta oggi, venerdì 16, alle ore 18 al Cinema Teatro. Documento Unico di Programmazione (DUP), approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, tassa sui rifiuti (TARI) e aliquote e detrazioni IMU per il 2021. Sono, questi, i principali punti all’ordine del giorno dell’assise convocata dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Cicciù.

Sarà possibile seguire i lavori consiliari in diretta streaming. Tra gli altri punti da approvare, il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali; il regolamento per la gestione del servizio idrico integrato; la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2021-2023.

Due punti riguardano la conferma di deliberazione relative alle entrate proprie dell’Ente (servizi a domanda individuale, mensa, permessi di costruire, concessioni cimiteriali, servizi scuolabus, canoni non ricognitori, parcheggi a pagamento, servizio idrico integrato).

Per il canone unico patrimoniale mercatale e l’imposta di soggiorno 2021 si va verso la conferma delle tariffe per l’anno 2021. Si porta all’attenzione del consiglio comunale, infine, anche l’adesione all’associazione Borghi Autentici d’Italia.

