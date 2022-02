Assistenti di Lingua italiana all’estero, il bando del Miur Scadenza ravvicinata

Se ti sei laureato e vuoi completare la tua preparazione con una esperienza di lavoro/studio all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone un soggiorno in un paese dell’Ue come assistente di lingua italiana.

I candidati selezionati collaboreranno con i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche: l’obiettivo è promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

L’offerta è rivolta a chi ha meno di 30 anni e abbia il desiderio di lavorare in una scuola in paesi come Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. L’impegno richiesto, per una permenenza complessiva di circa 8 mesi, è di 12 ore settimanali, con una copertura economica variabile in relazione al Paese di destinazione.

Per partecipare alla selezione occorre aver conseguito entro il 15 febbraio 2022 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale; non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero (e non aver rinunciato all’incarico); non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; idoneità fisica all’impiego.

E’ necessario inoltre avere sostenuto almeno due esami nel corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnico scientifici indicati nel bando; oppure almeno due sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati.

Il termine per inviare le domande è il 17 febbraio 2022. Per altri dettagli e per conoscere le modalità di presentazione delle candidature consultare il sito web del Miur da qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani