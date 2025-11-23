Assistenti sociali. 22 posti a Latina Scadenza ravvicinata

Il Comune di Latina ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 22 assistenti sociali – Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione – c

he prevede l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno. Possono partecipare le persone che abbiano i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici e chi abbia i seguenti requisiti specifici:

possesso di uno dei titoli di studio universitari indicati – Diploma di laurea, Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Assistente Sociale, Diploma universitario in servizio sociale;

iscrizione all’Albo professionale;

conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.

Sono previste due prove d’esame, una scritta ed una orale. Il termine per presentare la propria candidatura è il 28 novembre 2025. Clicca qui per saperne di più

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani