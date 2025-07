Assocalzaturifici celebra 80 anni di eccellenza e lancia la centesima edizione di MICAM

Il 2025 rappresenta un anno straordinario per il settore calzaturiero italiano, con tre traguardi simbolici: i 40 anni di CIMAC – Laboratorio di analisi e certificazioni CE sui DPI che prosegue nel proprio percorso di crescita, con una clientela composta per il 90% da realtà non associate, a conferma della sua autorevolezza nel settore; gli 80 anni di

Assocalzaturifici e la centesima edizione di MICAM – l’evento leader globale della calzatura di moda, di qualità, innovativa e sostenibile , in programma dal 7 al 9 settembre a fieramilano RHO.

Durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’Associazione, la Presidente Giovanna Ceolini ha tracciato un bilancio del primo anno di mandato, evidenziando le azioni intraprese a tutela e promozione del settore, in un contesto economico e geopolitico complesso. “In questi 80 anni, le nostre aziende hanno attraversato le sfide del tempo con coraggio e determinazione. Il nostro valore è nelle persone: è grazie a loro che il Made in Italy continua a raccontare storie di bellezza, tradizione e innovazione”, ha dichiarato la Presidente.

Il primo anno alla guida dell’Assoc iazione è stato segnato da intensi sforzi per affrontare le difficoltà del comparto, soprattutto in merito alla questione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Assocalzaturifici, attraverso Confindustria Accessori Moda – la nuova federazione che unisce i principali comparti della filiera pelle (calzature, pelletteria, pellicce e concerie) – ha dato voce al settore, sostenendo la legittimità degli investimenti effettuati dalle imprese.

“Non parliamo di numeri, ma della sopravvivenza di centinaia di aziende. Abbiamo chiesto con forza il riconoscimento dei crediti, denunciando gli effetti di un’interpretazione retroattiva che rischiava di colpire chi ha creduto nell’innovazione.”

Tra i risultati ottenuti:

• L’approvazione dell’emendamento che ha esteso il sostegno al reddito anche alle imprese sotto i 15 dipendenti, con un incremento complessivo dei fondi a 73,6 milioni di euro.

• La firma con il Ministro Tajani del Memorandum d’Intesa per promuovere il Made in Italy e contrastare la contraffazione.

• La partecipazione all’Audizione parlamentare sul DL 25, proponendo misure concrete su credito d’imposta, moratorie e supporto alla partecipazione fieristica.

La nascita di Confindustria Accessori Moda, guidata dalla stessa Presidente, ha rafforzato la rappresentanza della filiera pelle, che oggi conta:

• 10.000 aziende,

• 140.000 addetti,

• 30 miliardi di euro di fatturato,

• 25,1 miliardi di export

• 13,6 miliardi di saldo commerciale positivo.

Ampio spazio è stato dedicato alla formazione manageriale e al supporto alle imprese sui principali temi normativi e strategici:

• Digital Export Academy (in collaborazione con ICE),

• Seminari su export, sanzioni internazionali, incentivi green, mercati emergenti e digitalizzazione.

Grande attenzione anche alla transizione sostenibile: Assocalzaturifici ha lavorato sul riposizionamento del progetto VCS – Verified and Certified Steps, con il lancio del sito passonetwork.com e la creazione di un advisory board che coinvolgerà grandi marchi e aziende associate.

A settembre, MICAM celebrerà la sua centesima edizione. Una tappa storica per la manifestazione leader mondiale nella calzatura di qualità, che rilancerà con forza la creatività, l’innovazione e il valore del Made in Italy.

Con la guida del nuovo Direttore Generale Giorgio Possagno, è stato avviato un piano industriale triennale per rafforzare il posizionamento internazionale della fiera e aprire nuovi scenari commerciali e di comunicazione.

“Questo primo anno mi ha insegnato che insieme siamo più forti. Ogni traguardo è il risultato del lavoro condiviso con le aziende e con la mia squadra di Presidenza”, ha concluso la Presidente, ringraziando il team e tutta la base associativa.

Anche il Direttore Generale Giorgio Possagno ha condiviso i principali risultati e direttrici strategiche dell’anno trascorso, in occasione della sua prima partecipazione ufficiale all’Assemblea privata di Assocalzaturifici, ribadendo l’importanza di una visione condivisa e partecipata per rafforzare il ruolo dell’Associazione.

Dalla sua nomina a settembre 2024, il Direttore ha guidato un’intensa attività di confronto e coordinamento, coinvolgendo tutti i livelli associativi e amministrativi. Il lavoro è stato improntato sull’ascolto attivo di associati, stakeholder e attori istituzionali per mettere a fuoco le leve strategiche di sviluppo.

“Abbiamo puntato a ridurre le distanze tra distretti, rafforzando il dialogo con Confindustria Roma, le sue sedi territoriali e istituzioni centrali, con particolare attenzione ai Ministeri e alle Regioni coinvolte nei progetti di internazionalizzazione”,ha aggiunto Possagno.

Uno degli ambiti più rilevanti è stato il piano di riposizionamento strategico di MICAM, elaborato attraverso interviste dirette ad espositori e aziende. Questo percorso ha permesso di ridefinire priorità e modalità operative, con l’obiettivo di valorizzare l’identità della manifestazione e rafforzarne il posizionamento a livello globale. Parallelamente è stato avviato un processo di riorganizzazione interna, orientato a potenziare le competenze del team e garantire la sostenibilità e l’innovazione dei prodotti fieristici. Anche l’ambito della comunicazione è stato rinnovato, attraverso la selezione di partner specializzati per la gestione creativa, social e pubblicitaria.

Tra le priorità tracciate:

• Digitalizzazione e velocità operativa

• Nuovi piani di comunicazione

• Rafforzamento delle filiere e selezione fornitori di qualità

• Supporto alla formazione e collaborazione con scuole specializzate

“La condivisione dei temi strategici e la ricerca del massimo consenso sono elementi fondamentali per costruire una visione unitaria e duratura – prosegue Possagno. Ringrazio la Presidente per la fiducia, i membri del Consiglio di Presidenza per l’energia con cui affrontano ogni sfida, e tutto il team di ANCI per l’entusiasmo e la collaborazione che hanno reso possibile questo percorso.”

Allo scoccare dell’80° anniversario di Assocalzaturifici, Possagno ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di continuare a “puntare più in alto, insieme”, in una prospettiva che guarda al futuro con determinazione e spirito di squadra.

