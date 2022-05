Assohotel Palermo. Confermato alla guida il presidente Marco Mineo

La richiesta ai candidati sindaco: “Un assessore al Turismo con competenze tecniche per rivitalizzare il settore”

Palermo. L’Assemblea elettiva di Assohotel Palermo ha confermato alla guida dell’associazione come presidente Marco Mineo, direttore di Hotel Villa D’Amato. Tre i vice che lo affiancheranno in questo nuovo mandato: Michele Bellavista, direttore dell’Hotel Garibaldi; Adriana Sole, direttrice del boutique hotel Palazzo Brunaccini; e Chiara Bonamente direttrice dell’hotel Palazzo Sicano. Votati anche i componenti della presidenza: Vicio Sole, componente del board dell’Hotel Astoria; Andrea Stancato, direttore dell’Hotel Mercure Palermo; Giorgio Cristiano, direttore dell’Hotel Vecchio Borgo; e Salvo Basile, coordinatore Assoturismo Sicilia.

Nel suo intervento Mineo ha sottolineato l’importanza di dare nuovo slancio alle politiche turistiche per promuovere la destinazione Palermo sui mercati nazionali e internazionali. Per questo, ha avanzato una richiesta ai candidati sindaco: “Nominare un assessore che si occupi di turismo evitando di tenere per sé la delega così come accaduto in questi anni. Dopo la pandemia e l’aggressione dell’Ucraina che ha determinato il conflitto ancora in corso – ha detto Mineo – è essenziale poter contare su un assessore che abbia le competenze tecniche per rivitalizzare questo settore e che possa avviare una cabina di regia con gli addetti ai lavori per lavorare in maniera coordinata con chi di turismo vive e fa vivere tante famiglie”.

Numerose le priorità da affrontare: “Dalla gestione dei rifiuti al contrasto dell’abusivismo, a una gestione più trasparente dell’imposta di soggiorno, fino al miglioramento dell’intermodalità tra aeroporto, porto e città, comprese le aree più periferiche come Mondello e la Costa Sud”.

Com. Stam./foto