Assosistema Confindustria: calmierare i prezzi delle FFP2

Attenzione a non ripetere gli errori fatti sulle chirurgiche e ai prodotti non certificati C E e non a norma. Il Presidente della sezione Safety, Galbiati: “siamo a disposizione delle istituzioni e della struttura commissariale per definire le linee di indirizzo sui prezzi e sul reperimento dei DPI”

Roma. “Si sta parlando di calmierare i prezzi delle FFP2 ma è necessario evitare gli errori già commessi in occasione delle mascherine chirurgiche – dichiara Claudio Galbiati, Presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i produttori e distributori dei Dispositivi di protezione individuali (DPI) – evitiamo, quindi, la speculazione sui prezzi delle FFP2 ma anche la concorrenza sleale con prodotti non certificati CE e non a norma, pericolosi, pertanto per la salute e la sicurezza degli utilizzatori”.

“Come Associazione di produttori e distributori di tutti i DPI – prosegue Galbiati – abbiamo avuto da sempre un comportamento etico sul mercato firmando anche, nel 2020, un protocollo proprio con il Ministero dello Sviluppo economico per evitare speculazioni in particolar modo sui prezzi dei facciali filtranti e di altri DPI utili contro il COVID. Anche in questa occasione siamo a disposizione delle istituzioni per sederci intorno ad un tavolo e discutere sul tema prezzi che comunque ad oggi sono molto al disotto di quelli registrati dalle FFP2 nel 2019”.

“Congiuntamente al vaccino – continua Galbiati – sappiamo ed abbiamo sempre sostenuto che il rimedio più efficace contro la diffusione del Covid è la protezione delle vie respiratorie, pertanto ribadiamo che il nostro supporto alle istituzioni e alla struttura commissariale è massimo sul lato prezzi, sul reperimento dei DPI e sulla lotta alla contraffazione ed alla circolazione di prodotti non a norma”.

“Auspichiamo, quindi – conclude Galbiati – che Assosistema Confindustria, con la sezione Safety, venga chiamata al tavolo istituzionale per definire le linee di indirizzo ed evitare, così, gli errori già fatti nel caso del prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche”.

