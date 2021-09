Assosistema Confindustria condivide l’orientamento del Premier Draghi e le dichiarazioni del Ministro del Mise Giorgetti sull’ipotesi dell’estensione del Green pass a tutti i lavoratori. Il Presidente Paoletti: “E importante soprattutto per chi lavora nel mondo dei servizi alla sanità, settore essenziale per il funzionamento di ospedali, case di cura ed rsa”.

Roma. “Bene le dichiarazioni di ieri del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sulla possibilità, alla quale sta lavorando il Governo, di estendere a tutti i lavoratori il Green pass – dichiara Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria – la misura sarebbe importante in particolar modo per quelle imprese che lavorano nel mondo dei servizi per il settore sanitario pubblico e privato, come le lavanderie industriali”.

“Abbiamo, infatti, l’esigenza – continua Paoletti – di avere maggior sicurezza nelle nostre aziende evitando ritardi o eventuali chiusure che non possiamo assolutamente permetterci: eroghiamo un servizio essenziale per il settore sanitario senza il quale gli ospedali, le case di cura e le rsa non potrebbero rimanere aperti, quello della sanificazione dei tessili e della sterilizzazione dello strumentario chirurgico”.

“Assosistema Confindustria da sempre ha posto in primo piano la sicurezza nei luoghi di lavoro e, dall’inizio della pandemia, ha attivato tutti i protocolli necessari per evitare la diffusione del contagio del Covid-19 – conclude Paoletti – proprio per questo auspichiamo che il Consiglio dei Ministri di domani decida di estendere a tutti i lavoratori il Green pass, in particolar modo a coloro che operano all’interno dei servizi essenziali. Ciò consentirebbe una maggiore sicurezza per chi lavora, per i pazienti e per il funzionamento della nostra sanità”.

Com. Stam.