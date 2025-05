Assunzione di nuovi Vigili al Comune di Marsala. Il sindaco Grillo: “Dopo decenni, si potenzia il Corpo della Polizia Municipale”. Bando per 6 posti e graduatoria valida tre anni

“Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio delle procedure per l’assunzione di nuovi Vigili Urbani. Si tratta di un passo importante, un concorso pubblico atteso da decenni, che finalmente restituisce dignità e nuove energie al Corpo di Polizia Municipale. Oggi, l’Amministrazione comunale compie un atto concreto per rafforzare la sicurezza, il decoro e la vivibilità della nostra città”.

Lo affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia nella giornata in cui, a Marsala, è stato pubblicato il Bando del Concorso pubblico – per titoli ed esami – per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Agenti di Polizia Municipale. L’Avviso, approvato con provvedimento del settore Affari Generali – online alla pagina istituzionale https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3596840?p_p_state=pop_up,

indica requisiti, modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione al Concorso. In particolare:

– tra i requisiti richiesti, il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il possesso della patente di categoria B, nonchè l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni e il porto dell’arma d’ordinanza;

– la domanda di partecipazione va presentata, a decorrere da domani (28 maggio), tramite procedura telematica sul Portale del Reclutamento del Personale della Pubblica Amministrazione, all’indirizzo www.inpa.gov.it;

– il termine di scadenza del Concorso è fissato al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul suddetto Portale, ossia entro le ore 23:59 del 16 giugno 2025.

Il bando di Concorso – la cui procedure è di competenza del settore Affari Generali e Risorse Umane, diretto da Giovanna Basiricò – rende noto, infine, che la graduatoria finale degli idonei potrà essere utilizzata anche per la copertura di tutti i posti di Agenti di Polizia Municipale previsti nella programmazione 2025/2027, nonché per le eventuali assunzione a tempo determinato e straordinarie/stagionali, secondo la vigente normativa e compatibilmente con le risorse economiche. Per completezza, va detto che nel piano del fabbisogno del personale approvato dall’Amministrazione Grillo è già prevista per il 2027 l’immissione in organico – quindi a tempo indeterminato – di altri 11 Vigili; mentre la programmazione della Polizia Municipale prevede, per l’anno in corso, l’assunzione a tempo determinato (stagionali) di ulteriori 9 Agenti.

Com. Stam.