Assunzioni di nuovo personale al Comune di Trapani

Deciso cambio di passo sulle politiche delle assunzioni e risorse umane, possibile dopo la necessaria approvazione degli strumenti finanziari dell’Ente.

Infatti dopo le prime assunzioni del 28 febbraio degli 11 Ispettori di polizia locale, di cui 5 con trasformazione di contratto formazione/lavoro a tempo indeterminato e 6 con procedura di mobilità volontaria,

oltre ai 4 Funzionari Amministrativi/EQ conseguenti all’espletamento di concorso precedente indetto dall’AC, 1 Assistente Sociale con procedura di mobilità, adesso l’AC ha provveduto ad ulteriori assunzioni di

– n 3 Funzionari Contabili cat D/ EQ conseguenti a procedura di utilizzo graduatorie altri enti,

– ⁠n 4 Funzionari Tecnici/EQ conseguenti a procedura di utilizzo graduatorie altri enti,

– ⁠n 1 Funzionario Informatico cat D con procedura di utilizzo graduatorie altri enti,

– ⁠n 1 operatore centralinista L 68/99 chiamata diretta disabile assegnato dall’Uff Provle Lavoro.

Grande soddisfazione per il risultato fin qui conseguito – dichiarano il sindaco Tranchida e l’ assessore al personale Abbruscato – che ringraziano gli uffici in primis e la maggioranza consiliare per le necessarie variazioni di bilancio, che aggiunte alla recente stabilizzazione di n. 22 ex ASU in ultimo a 24ore, con conseguente e doverosa fuoriuscita dal regime di precariato, rappresentano l’auspicio per migliorare la qualità dei servizi al Cittadino.

A queste nuove risorse umane va aggiunto che nel 2025 l’Ente ha avviato la procedura delle Progressioni Verticali in deroga che hanno visto la partecipazione di diversi dipendenti.

In particolare si è trattato di :

– n 7 operatori ex A ad operatori ex B

– n 14 operatori ex B ad istruttori ex C

– n 3 istruttori ex C a funzionari ex cat D.

Fermo restando che l’Ente, come tanti altri, risente dell’atavica carenza di personale in tutti i comparti, abbiamo già disposto – aggiungono Tranchida ed Abbruscato – nel nuovo PIAO e nel relativo fabbisogno risorse umane, diverse nuove assunzioni che attiveremo man mano nel corso dell’anno.

