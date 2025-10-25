Assunzioni per 60 espertə ed assistenti alla Banca d’Italia Scadenza Ravvicinata

La Banca d’Italia ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno di 35 espertə e 25 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche.

Per candidarsi è necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso al lavoro nel settore pubblico e di requisiti specifici, in particolare:

per gli/le espertə: laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento, conseguita con un punteggio di almeno 105/110, nelle classi specificate nel bando;

per gli/le assistenti: laurea triennale nelle discipline espressamente indicate nel bando.

Oltre ad un eventuale test preselettivo, per la selezione sono previste una prova scritta, una prova orale e la redazione di un breve elaborato in inglese. Il termine per presentare la domanda di partecipazione è il 3 novembre 2025. Clicca qui per prendere visione bando completo

Com. Stam. + foto Informa Giovani