Assunzioni per 61 laureatə e diplomatə alla Banca d’Italia  Scadenza ravvicinata

E’ stato pubblicato il bando della Banca d’Italia per la copertura di complessivi 61 posti per vari profili professionali. E’ prevista l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nel dettaglio per:

20 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali.

15 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie.

6 Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche, prevalentemente per le esigenze delle unità di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali.

20 Assistenti con orientamento nelle discipline economiche.

Per candidarsi è necessario avere la laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in scienze economico-aziendali, scienze dell’economia ed altre indicate nel bando, ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento e relativo punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle discipline come economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche ed altre.

Per gli/le assistenti è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Sono previste ai fini della selezione una prova scritta ed una prova orale. Il termine per inviare le domande è il 16 Ottobre 2024. Clicca qui per prendere visione del bando completo ed inviare la tua candidatura attraverso il portale InPa.

