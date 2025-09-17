Assunzioni per assistenti amministrativi in Veneto Scadenza ravvicinata 

Sono 54 i posti per assistenti amministrativi da coprire con il concorso per titoli ed esami dell’Azienda Zero Regione Veneto. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso:
- l’Azienda ULSS 1 Dolomiti (1 posto).
- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (1 posto).
- Azienda ULSS 3 Serenissima (10 posti).
- Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (5 posti).
- Azienda ULSS 5 Polesana (5 posti).
- Azienda ULSS 6 Euganea (6 posti).
- Azienda ULSS 7 Pedemontana (5 posti).
- Azienda ULSS 8 Berica (3 posti).
- Azienda ULSS 9 Scaligera (1 posto).
- Azienda Ospedale – Università Padova (7 posti).
- A.O. Universitaria Integrata Verona (10 posti).
Per candidarsi, oltre ai requisiti generali prescritti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, basta avere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale oppure il diploma quadriennale che consenta l’accesso all’Università.
Sono previste un prova pratica, una orale ed una scritta. Il termine per presentare le domande di partecipazione è il 25 settembre 2025. Clicca qui per saperne di più.
