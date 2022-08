Assunzioni per assistenti sociali Scadenza ravvicinata

Interessante opportunità per laureati in servizi sociali. Il Comune di Milano ha indetto un concorso per assistenti sociali per la copertura di 22 posti con contratto a tempo indeterminato categoria D – posizione economica 1.

Il ruolo prevede lo svolgimento di attività di segretariato sociale professionale e di progettazione condivisa a sostegno di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio; attività connesse con il ‘mandato di autorità’ assegnato all’Ente Locale, che lo esercita tramite Servizi Sociali, dagli organi giudiziari per la tutela dei diritti delle persone minorenni o fragili; attività di care manager con funzioni di regia e ricomposizione di interventi multidisciplinari operati in ambito sociale, sociosanitario, educativo e specialistico nelle situazioni di accompagnamento dei singoli e delle famiglie; attività di sensibilizzazione, promozione e sviluppo di gruppi e comunità, lavoro sociale di comunità in una logica di empowerment territoriale.

Leggi il bando seguendo il link alla fine della notizia e invia la tua domanda di partecipazione. La selezione prevede due prove d’esame: una scritta e una orale.

Il bando prescrive che per partecipare occorre essere in possesso della laurea o diploma in servizio sociale, ; abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale/assistente sociale specialista.

Per presentare domanda di partecipazione, da inviare per via telematica attraverso SPID, hai tempo fino alle 12:00 del 31 agosto 2022. Clicca qui per scaricare il bando

Com. stam./foto fonte Informa Giovani