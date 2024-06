ASTIMUSICA – Nuova location e cast eccezionale

Dall’11 al 17 luglio si terrà ad Asti la 29esima edizione di Astimusica, uno dei festival più conosciuti e attesi d’Italia.

Gli imperdibili appuntamenti della rassegna, promossa dal Comune di Asti, si terranno per la prima volta quest’anno in Piazza Alfieri portando un tocco di magia e musica nel cuore della città. La scelta di questa location più ampia rispetto alle edizioni precedenti, rappresenta non solo un adeguamento logistico, ma anche un simbolo dell’evoluzione e dell’ampliamento dell’evento, sempre più importante a livello nazionale.

Anche quest’anno, la direzione artistica è affidata a Massimo Cotto, che ha saputo creare un programma in grado di confermare Astimusica come un festival capace di intercettare i trend del momento e i gusti di più generazioni. Grazie alla sua competenza e alla sua visione, il festival si dimostra ancora una volta all’avanguardia, offrendo una selezione artistica che abbraccia diverse influenze e stili.

Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti «Siamo orgogliosi di ospitare Astimusica nella nostra meravigliosa Piazza Alfieri. Questo trasferimento simboleggia la crescita del festival e la capacità di Asti di accogliere eventi di tale rilievo. Siamo certi che questa edizione sarà memorabile e saprà coinvolgere un pubblico ancora più vasto».

Paride Candelaresi, Assessore alla Cultura del Comune di Asti «Asti è una città profondamente cambiata: negli anni ha ritrovato il suo forte tessuto culturale e soprattutto in estate ha rimesso la musica al centro. Non solo jazz e lirica, ma anche musica leggera e grande intrattenimento: questo è per me AstiMusica. La scelta di quest’anno, infatti, è stata quella di concentrarsi sui big della canzone italiana e riportare in piazza grandi nomi rivolti a diversi segmenti di pubblico. Questa edizione rappresenta il primo passo per sfruttare negli anni il grande potenziale di Piazza Alfieri e diventare un riferimento per il mondo dei festival estivi».

Massimo Cotto, Direttore Artistico Astimusica «Astimusica è uno dei festival più longevi d’Italia. Il modo migliore per farlo rimanere per sempre giovane è non replicare all’infinito la stessa formula, anche quando funziona. Cambiare vesti per rimanere sempre eleganti. E, se possibile, belli».

L’apertura del festival è affidata l’11 luglio a Max Angioni, il comico che sta collezionando sold out in tutta Italia con la sua proverbiale autoironia.

Il 12 luglio si esibirà Gigi D’Alessio. Il celebre cantautore napoletano farà vibrare Piazza Alfieri con le sue melodie romantiche e i suoi grandi successi.

Francesco Renga e Nek saliranno sul palco il 13 luglio unendo due voci tra le più amate nel panorama musicale italiano.

Mr.Rain il 15 luglio conquisterà il pubblico di Asti con il suo stile unico e una performance coinvolgente.

Francesco De Gregori si esibirà con la sua band il 16 luglio portando sul palco i suoi classici intramontabili, in una serata all’insegna della grande musica d’autore.

Il rapper VillaBanks chiuderà il festival il 17 luglio con le sue hit da milioni di stream, opening act El Matador.

Matteo Bosia, Politeama Srl «Abbiamo selezionato artisti capaci di attrarre un pubblico di diverse fasce d’età, mantenendo sempre un elevato livello qualitativo: da Francesco De Gregori, figura iconica della musica italiana, che non necessita di presentazioni, a Mr. Rain, reduce da due partecipazioni al Festival di Sanremo, che rappresenta una delle voci emergenti più apprezzate, fino a Villabanks, tra i top artisti più conosciuti tra i giovani. La 27esima edizione ha una line-up che promette di soddisfare i gusti di ogni generazione».

Marco Sabotti, Audere Srl «Apriamo il festival con Max Angioni, comico di grande talento, noto per la sua capacità di far ridere e riflettere al tempo stesso, poi ci sarà Gigi D’Alessio, icona della musica napoletana, capace di unire tradizione e modernità e l’amata coppia Nek e Francesco Renga, che chiude la prima parte del festival, diviso in due dal Campionato Europeo di Calcio. La scelta di questi artisti è stata fatta per garantire una varietà di spettacoli che renda le serate in piazza un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti».

Le serate cominceranno alle ore 21.00. Alcuni concerti avranno posti a sedere mentre altri un parterre in piedi.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Stragood si occuperà del food and beverage all’interno dell’area concerto, con food truck e stand attivi tutta la sera per il pubblico che assiste agli eventi.

Astimusica rappresenta un’occasione unica per vivere serate di grande musica e divertimento in una cornice storica e suggestiva come Piazza Alfieri.

In collaborazione con Politeama Srl (Palco19 Asti) e con Audere Srl.

www.astimusica.info

www.instagram.com/asti_musica

di Daniela Dall’Acqua

Foto https://paroleedintorni.it/

Video https://www.youtube.com/watch?v=588PUcC__xc

