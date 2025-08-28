ASU Comune di Alcamo, via alla stabilizzazione

Dopo 27 anni di impegno in attività socialmente utili oggi i lavoratori ASU del comune di Alcamo hanno firmato l’agognato contratto – è quanto fanno sapere in una nota il segretario regionale Sicilia e Palermo Totò Sampino e il segretario generale territoriale di Trapani Giorgio Macaddino.

“Esprimiamo le nostre congratulazioni all’amministrazione Surdi per l’obiettivo oggi realizzato con questi neo dipendenti che negli ultimi 12 anni hanno contribuito in prima persona ed in maniera significativa, insieme al gruppo dirigente della UIL-FPL, ad ottenere la necessaria legge regionale.

Basta pensare alle decine di manifestazioni organizzate in loco dalla Uil-fpl, ma anche a Palermo – osservano Vito Sardo e Mario Mingrino, del coordinamento regionale Uil-fpl lavoratori Asu, part-time e precari regionali.

Un vero giorno di festa che vogliamo precisare non rappresenta la fine del precariato. Ci riterremo pienamente soddisfatti solo quando tutti avranno un contratto di lavoro a 36 ore – dichiara il segretario generale della provincia di Trapani, Giorgio Macaddino.

Questo è l’obiettivo che si pone la UIL-FPL riservando la nostra attenzione – dicono ancora Vito Sardo e Mario Mingrino – a chi oggi non ha firmato il contratto, in qualche caso per scelta non condivisibile dell’Amministrazione, restando ancora formalmente ASU in utilizzo al comune di Alcamo.

Confidiamo nell’amministrazione Surdi, come nell’amministrazione Regionale affinché le centinaia di ASU impegnati nel privato sociale, siano ricollocati in enti che potranno procedere alla stabilizzazione, di cui molti nel territorio di Alcamo.

Siamo fiduciosi nell’operato delle istituzioni competenti – conclude Sampino – e come organizzazione sindacale ci impegneremo in prima linea per mettere fine a questa questa sofferenza sociale che nella nostra regione, trova coinvolti ancora centinaia e centinaia di lavoratrici e lavoratori”.

Com. Stam.