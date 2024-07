Asya Sofia Testoni nella Solo dance e Benedetta Altezza nel Libero fanno sognare!

Due gare emozionanti, combattute fino all’ultimo. Stiamo parlando di quella che ha visto Asya Sofia Testoni superare al fotofinish la collega Roberta Sasso e laurearsi così campionessa nazionale per la quarta volta consecutiva nella Solo dance Senior, e di quella che ha raccontato come la 18enne Benedetta Altezza sia diventata campionessa tricolore al primo anno di categoria Senior nella specialità Libero.

Tutto questo accade ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior a Ponte di Legno (BS). L’evento, organizzato dalla Rosa Camuna Skating con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si concluderà sabato 13 luglio 2024.

Il titolo di campionessa nazionale nel Libero Senior va a Benedetta Altezza, lo scorso anno medaglia d’argento Junior dietro a Gioia Fiori, anche lei passata tra i Senior ma assente in questo campionato a causa di un infortunio in via di risoluzione. Altezza ha sbaragliato la concorrenza e, con la sua “Maria Callas” ha ottenuto un punteggio di 173.21. Dietro di lei la classifica si mantiene invariata rispetto al programma Corto: seconda, come nel 2023, Micol Zangoli (Rinascita Sport Life RN) che ha portato in pista “The odyssey of Cartier” (153.79) e si conferma terza Giada Romiti (Pattino Club SP) con 147.55 e il suo “Tango: la chanson des vieux amants”.

“È una grande emozione vincere il titolo nazionale al primo campionato Senior – racconta la 18enne di Napoli, Benedetta Altezza – Per me è stato un anno molto impegnativo, soprattutto considerato che ho appena concluso l’esame di Stato. In questo caso i professori mi sono venuti incontro facendomi discutere l’orale della maturità nei primi giorni di modo da poter venire a Ponte di Legno per l’Italiano. A settembre, invece, m’iscriverò alla facoltà universitaria di Scienze motorie. Questa vittoria la dedico a me stessa perché, dopo tanti allenamenti e altrettanti sacrifici, sono riuscita ad esprimere quello che sono”.

La giornata si è chiusa con la Free dance Senior e il sorpasso, rispetto alla classifica provvisoria della Solo dance, della 23enne bolognese Asya Sofia Testoni sulla modenese Roberta Sasso, classe 2004. Testoni (Up Calderara), campionessa tricolore per il quarto anno consecutivo in categoria, ha portato in pista “Oper your eyes” meritando un punteggio di 153.91. Dietro di lei la campionessa mondiale in carica sia per la Solo dance, sia per le Coppie danza, Roberta Sasso (Us Invicta Skate) che ha ottenuto 153.28 con la sua interpretazione di “Cime tempestose”. Infine chiude la classifica, mettendo al collo la medaglia di bronzo, Caterina Artoni (Polisportiva Orizon) che si ferma a 133.60 con “The dark side of nocturnal animals”.

“Questo è l’undicesimo titolo nazionale della mia carriera – racconta Asya Sofia Testoni che nella vita oltre a studiare lavora come allenatrice – la Free dance racconta delle mie sconfitte e di come sia riuscita a risollevarmi più forte e più felice di prima; certo, ho vissuto momenti di tristezza e di rabbia, ma anche questi hanno contribuito a creare la ragazzac he sono oggi. Il pattinaggio è la mia più grande passione e per riuscire a trasmetterla nel miglior modo possibile mi sono iscritta a un’accademia milanese di recitazione. Credo che questo percorso di studi possa aiutarmi ad esprimermi dal punto di vista interpretativo arrivando dritta al cuore del pubblico”.

Il programma di domani, venerdì 5 luglio 2024:

ore 14:00 – 17:55 Style Dance: Categoria Junior femminile

ore 18:10 – 18:50 Style Dance: Categoria Junior maschile

ore 19:05 – 21:25 Style Dance: Categoria Senior maschile

I risultati di oggi, giovedì 4 luglio 2024:

LIBERO SENIOR FEMMINILE

1 Benedetta Altezza (Virtus 7 Stelle NA)

2 Micol Zangoli (Rinascita Sport Life RN)

3 Giada Romiti (Pattino Club SP)

SOLO DANCE SENIOR FEMMINILE

1 Asya Sofia Testoni (Up Calderara)

2 Roberta Sasso (Us Invicta Skate)

3 Caterina Artoni (Polisportiva Orizon)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Asya Sofia Testoni)

