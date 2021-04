Concorso Internazionale di Composizione Corale Komos. Danyel Lima vince la 7ma edizione con “Atisbo”: un brano dallo stile dolce e accattivante che promuove le tematiche LGBTQI

Bologna. Vince la 7ma edizione del concorso di composizione corale a tematica LGBT bandita da Komos Coro LGBT di Bologna, il compositore venezuelano Danyel Lima, con la sua Atisbo. Chiusosi lo scorso 15 febbraio con 18 brani in corsa di tanti italiani ma anche di compositori provenienti da Danimarca, Usa, Regno Unito e Venezuela; gli organizzatori possono essere soddisfatti del risultato ottenuto. Il Concorso Internazionale di Composizione Corale nasce per promuovere e diffondere la creatività musicale contemporanea e la cultura LGBTQI+ ed è organizzato con il patrocinio del Comune di Bologna ed è inserito nel “Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti della comunità LGBTI+ nella Città di Bologna”. Partner del concorso sono AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori), Cromatica (associazione nazionale cori arcobaleno) e AltrEdizioni casa editrice musicale.

”Sin dalle prime note il brano risulta accattivante. Si sviluppa in maniera elegante accompagnando con grazia e leggerezza un bellissimo testo poetico. Le armonie, sempre misurate, forniscono fugaci visioni di bellezza lasciando nello spettatore il desiderio continuo di proseguire con l’ascolto. In uno stile dolce e ammiccante, perfetto per un coro di voci maschili”: così Michele Pirani, direttore musicale Komos, descrive il brano vincitore “Atisbo”.





Il compositore venezuelano Danyel Lima è un musicista poliedrico, direttore d’orchestra e di coro. Atisbo, la composizione vincitrice, si basa su di un testo originale di Raúl González scritto appositamente per il Concorso.

“In questi tempi difficili a causa della pandemia, mantenere accesa la creatività musicale è un compito a cui Komos non vuole sottrarsi”, dichiara Nicola Mainardi, presidente dell’associazione Komos APS. “Anzi, proprio oggi Komos vuole rilanciare la propria missione sociale di sensibilizzazione delle tematiche LGBTQI+ attraverso lo strumento universale della musica”. Senza dimenticare l’appuntamento di Various Voices, il principale festival corale europeo LGBTQI+ di LEGATO (Associazione europea di cori LGBTQI+) che proprio Komos, in partenariato con il Comune di Bologna, con l’Assessorato alle Pari Opportunità e differenze di genere, diritti LGBT, contrasto alle discriminazione, Bologna Convention Bureau, Cromatica, Planning e Housatonic porteranno a Bologna tra il 14 e il 18 giugno del 2023. “Sarà la prima edizione italiana di Various Voices”, spiega Mainardi, “e faremo di tutto per renderla indimenticabile.

“Purtroppo le restrizioni alle esibizioni dal vivo per contenere il coronavirus ad oggi impediscono di poter fissare l’occasione per celebrare la premiazione e l’esecuzione del brano in prima assoluta”, aggiunge Marco Boscolo, responsabile per Komos del Concorso Internazionale di Composizione. “Speriamo di poterlo fare presto assieme al brano vincitore dell’edizione 2019 Nothing and Everything del compositore britannico Jack White. Komos non intende mollare e appena le condizioni lo permetteranno organizzeremo una grande serata per celebrare i due artisti, eseguire i loro brani e portare avanti il nostro messaggio di inclusione attraverso la musica”.

Il Concorso Internazionale di Composizione Corale di Komos, giunto alla sua settima edizione, è rivolto a compositor* di tutto il mondo e vuole ampliare il repertorio per coro di voci maschili dando spazio alla varietà di talenti musicali di ogni provenienza culturale. Il Concorso si inserisce all’interno del movimento internazionale della coralità LGBTQI+ che dagli anni Settanta del Novecento utilizza la musica e l’arte per diffondere la cultura dell’inclusione e dei diritti civili. Per questo, oltra alla bellezza della musica, il Concorso da grande importanza ai testi: possono essere originali o meno, ma devono esprimere i valori di inclusione, accettazione e bellezza del mondo LGBTQI+. Nel corso degli anni, il Concorso ha visto crescere la partecipazione internazionale e nel 2020, per la prima volta, vince un compositore latinoamericano.

[ENG] Komos International Choral Composition Competition. Danyel Lima wins the 7th edition with “Atisbo”: a song with a sweet and captivating style that promotes LGBTQI themes

[Bologna, 12th April 2021]. Venezuelan composer Danyel Lima, with his Atisbo, is the winner of the 7th edition of the LGBT themed International Choral Competition organized by Komos, the LGBT Choir of Bologna (Italy). As of the deadline of the 15th of February 2021, 18 compositions have been received: many were from Italian composers, but others came from Denmark, USA, United Kingdom and Venezuela. The International Choral Composition Competition was created to promote and disseminate contemporary musical creativity and LGBTQI+ culture and is organized with the patronage of the Municipality of Bologna and is included in the “General collaboration agreement for the promotion and protection of the rights of the LGBTQI+ community in City of Bologna “. Partners of the competition are AERCO (Emilia-Romagna Choirs Association), Cromatica (rainbow choirs Italian national association) and AltrEdizioni music publishing house.

”From the very first notes the piece is captivating. It develops in an elegant way accompanying a beautiful poetic text with grace and lightness. The harmonies, always measured, provide fleeting visions of beauty, leaving the viewer with the constant desire to continue listening. In a sweet and alluring style, perfect for a choir of male voices”: this is how Michele Pirani, Komos music director, describes the winning composition Atisbo.

Venezuelan composer Danyel Lima is a multifaceted musician, conductor and choir conductor. Atisbo, the winning composition, is based on an original text by Raúl González written specifically for the Competition.

“In these difficult times due to the pandemic, keeping musical creativity alive is a task that Komos does not want to cease,” said Nicola Mainardi, president of the Komos APS association. “Indeed, today Komos wants to relaunch its social mission of raising awareness of LGBTQI+ issues through the universal instrument of music”. It is also worth to remember Various Voices, the main European LGBTQI+ choral festival of LEGATO (the European Association of LGBTQI+ choirs) which Komos, in partnership with the Municipality of Bologna, with the Department of Equal Opportunities and Gender Differences, LGBT rights, contrast to discrimination, with Bologna Convention Bureau, Cromatica, Planning and Housatonic will bring to Bologna between 14 and 18 June 2023. “It will be the first Italian edition of Various Voices”, explains Mainardi, “and we will do everything to make it unforgettable.

“Unfortunately, the restrictions on live performances to contain the coronavirus prevent us from being able to fix the occasion to celebrate the award ceremony and the premiere of the piece,” adds Marco Boscolo, head of the International Composition Competition for Komos. “We hope to be able to sing it soon, together with the winning piece of the 2019 edition – Nothing and Everything by the British composer Jack White. Komos does not intend to give up and as soon as conditions allow it we will organize a great evening to celebrate the two artists, perform their songs and carry on our message of inclusion through music”.

The Komos International Choral Composition Competition, now in its seventh edition, is aimed at composers from all over the world and aims to expand the repertoire for choir of male voices by giving space to the variety of musical talents from all cultural backgrounds. The Competition is part of the international LGBTQI+ choral movement that has used music and art to spread the culture of inclusion and civil rights since the 1970s. For this reason, in addition to the beauty of the music, the Competition gives great importance to the lyrics: they can be original or not, but they must express the values of inclusion, acceptance and beauty of the LGBTQI+ world. Over the years, the Competition has seen international participation grow and in 2020, for the first time, a Latin American composer wins.

