Brilla la Sicilia ai Campionati italiani Assoluti di Atletica Leggera Fisdir di Molfetta (BA), organizzati dalla ASD Allenamenti APS e disputatisi nello scorso weekend allo Stadio di atletica “M.S. Cozzoli” della città pugliese.

La compagine del TeLiMar si laurea campione d’Italia nei 4×100 e con Di Marzo negli 800 mt e porta a casa 7 medaglie. Ottima prestazione per l’atleta della Disabili Erei di Enna, Benedetto Sammarco nel salto in alto e nel lungo, così come quella della compagine della new entry Atletica Termini Imerese che torna a casa con due bronzi nelle staffette 4×100 e 4×400 maschili.

Per la prima volta, i quattro atleti guidati dal direttore tecnico Gaspare Ganci, dal tecnico Fisdir Lorenzo Di Marzo e dall’assistente tecnico Benedetto Talluto gli atleti TeLiMar settore paralimpico hanno conquistato due titoli e in totale 7 medaglie nella due giorni di gare di Molfetta. I risultati del sabato hanno visto trionfare Matteo Richiusa, Filippo Talluto, Giuseppe Di Marzo e Riccardo Villella nella staffetta 4×100, con un tempo di 1’07”40. Singolarmente, sono arrivati anche l’argento di Di Marzo nei 1500 mt, con una straordinaria rimonta negli ultimi 200 m su Alessandro Masiero, e i bronzi di Talluto nel triathlon (getto del peso, 100 m, salto in lungo) e nel getto del peso, così come di Villella che nei 400 mt si è migliorato di ben 10” sul suo precedente personal best e che si è quasi ripetuto nei 100 metri piani con un tempo di 15” 21, che gli è valso il quarto posto assoluto. La domenica, invece, si è aperta con la conquista del titolo italiano da parte del rampollo di casa TeLiMar Giuseppe Di Marzo negli 800 metri piani, con un tempo di 3’22”06 ottenuto con uno sprint finale negli ultimi 20 metri sull’atleta sardo Simone Nieddu. Il TeLiMar ha poi chiuso la manifestazione da vicecampione d’Italia nella staffetta 4×400 dietro ai padovani dell’Aspea.

Benedetto Sammarco (Disabili Erei) che si laurea Campione italiano nel salto in alto con la misura di 160 cm e conquista il terzo posto nel Salto in lungo II2 con la misura di 5.03. Bronzi nelle staffette 4×100 e 4×400 maschili II1 per la società Atletica Termini Imerese, che fa il suo esordio in un manifestazione nazionale ottenendo due podi tricolore importanti. rispettivamente con i croni di 53”12 e 4’17”27, grazie alle performance di Oscar Stephen, Matteo Antonio Suriano, Francesco Rizzo D’Angelo, Paolo Parigi Adragna e Brandon Rizzuto.

Non porta a casa titoli Salvo Aversa (Il Sottomarino), reduce da una prestazione sofferta a causa di un infortunio ad una gamba, ma si assicura un secondo posto nella propria batteria dei 400 metri II1 che sottolinea la grande determinazione dell’atleta palermitano nel dare il meglio di sé stesso in pista. Il palermitano Raffaele Di Maggio, tesserato Anthropos Civitanova Marche, infine, con il crono di 23”58 ottiene il miglior tempo nelle batterie dei 200 metri II1 maschili.

Com. Stam. + foto

TeLiMar staffetta

Salvo Aversa