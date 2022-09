Atletica: presentata la Finale Bronzo dei societari assoluti

Presentata la finale a – bronzo di Palermo in programma sabato e domenica prossimi 24 le squadre presenti, oltre 500 gli atleti in gara la Fidal dona la pedana del salto con l’asta

PALERMO – Tutto pronto perla Finale A – Bronzo in programma allo stadio delle Palme di Palermo – Vito Schifani, sabato 17 e domenica 18 settembre. Si tratta dell’evento conclusivo della terza serie dei Campionati di società assoluti. L’impianto di viale del Fante si appresta ad ospitare per la terza volta nella sua storia una finale dei societari. La prima fu quindici anni fa, nel settembre del 2007 con la kermesse che assegnava lo scudetto. La seconda volta, lo scorso anno quando il “Vito Schifani” fu protagonista della Finale Argento, manifestazione che riportò la grande atletica nel capoluogo siciliano, con alcuni big dell’atletica come Massimo Stano (campione Olimpico in carica e di recente anche Campione del mondo 2022 ) e le azzurre Sara Fantini, Irene Siragusa e Giulia Aprile. Adesso la finale Bronzo a “completare” un trittico di eventi di assoluto spessore.

Ventiquattro le società che si daranno battaglia questo fine settimana a Palermo, dodici maschili e altrettanto femminili, pronte a sfidarsi per raggiungere la seconda serie o per scongiurare la retrocessione in B. La romana SSD Nissolino Sport SRL ASU e la friulana Atletica Malignani Libertas Udine, tra le squadre maschili, l’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni e la Tosca atletica Empoli Nissan tra le donne, i team più attrezzati per la vittoria finale.

Occhio anche all’ASD Cus Catania femminile unica società siciliana ad essere presente a Palermo, in occasione della finale bronzo. Il sodalizio del presidente Mazzone, quarta al termine dell’attuale stagione e neo promossa, può vantare nel suo organico un mix di giovani ed esperte atlete, pronte ad essere protagoniste sulla pista dello stadio palermitano. A cominciare da Giulia Magno e Desirée Di Maria, passando per la gelese Clara Tasca, la velocista Chiara Torrisi e le giovanissime Giorgia Prazza e Marcella Roccasalva.

Non mancheranno neanche quest’anno le stelle a Palermo, la più brillante si appresta ad essere quella che risponde al nome di Andy Diaz Hernandez, il saltatore triplo cubano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, che appena qualche giorno fa, ha vinto la Diamond League nel triplo con un balzo di 17.70 miglior prestazione personale che gli ha permesso di mettere in riga il campione del mondo Pedro Pichardo e tutti i migliori specialisti al mondo. Allenato da Fabrizio Donato (bronzo olimpico a Londra 2012), Andy Diaz Hernandez potrebbe diventare quanto prima cittadino italiano.

Mezzofondo e siepi con una vecchia conoscenza del pubblico palermitano con Hosea Kisorio Kimeli keniano tesserato per l’Atletica Virtus Lucca, due volte vincitore della Maratona di Palermo e lo scorso anno trionfatore alla prima edizione della Maratona di Napoli.

Non mancheranno neanche i giovani come l’azzurrino Marco Fontata Granotto (Atletica Insieme Verona) reduce dai giochi Mediterranei under 23 ed Enrico Saccomano ( Atletica Malignani Libertas Udine) secondo ai tricolori assoluti di Rieti nel Disco con la misura di 60.99.

Alla conferenza stampa di stamani hanno preso parte, tra gli altri, Sabrina Figuccia, assessore allo sport del Comune di Palermo, Stefano Mei presidente del comitato nazionale della Fidal, Salvatore Gebbia presidente della Fidal Sicilia, Osama Zoghlami medaglia di bronzo nei 3000 siepi ai recenti campionati europei di Monaco di Baviera, il gemello Ala Zoghlami settimo nella stessa gara del fratello, Salvatore Antibo, la gazzella di Altofonte, capace (tra le altre cose) di firmare nel 1990 agli europei di Spalato una storica doppietta d’oro nei 5000 e nei 10000 metri ed il professore Gaspare Polizzi. Ad organizzare la Finale Bronzo di Palermo è l’ASD Media@.

L’incontro di stamani ha sancito anche la consolidata sinergia tra Fidal nazionale e il comitato regionale della Fidal Sicilia, con la prima che si è presa l’onere di acquistare e girare in comodato d’uso al Comune di Palermo (che gestisce lo stadio delle Palme n.d.r.) la pedana del salto con l’asta con tutte le attrezzature necessarie. Questo vuol dire che, in occasione della finale Bronzo di questo fine settimana, gli atleti impegnati nell’asta non dovranno peregrinare dallo Schifani all’impianto del Cus Palermo di via Altofonte, come era accaduto lo scorso anno.

“La finale argento dello scorso anno – ha sottolineato il presidente della FIDAL, Stefano Mei – aveva messo in luce la carenza dello Stadio delle Palme, tanto che la gara di salto con l’asta si è disputata al Cus Palermo. La Fidal ha fatto adesso un gesto di buona volontà donando l’attrezzatura perché crediamo in questo impianto e crediamo nell’atletica siciliana, vera e propria fucina di talenti come Totò Antibo e, per rimanere nel salto con l’asta, Giuseppe Gibilisco”.

“Grazie alla piena sinergia con la Fidal nazionale – ha aggiunto Totò Gebbia – abbiamo adesso uno stadio completo, anche perché l’Amministrazione comunale ha acquistato tutte le altre attrezzature che mancavano. La Finale Bronzo sarà un’altra grande vetrina con tanti ottimi atleti. Stiamo, già, lavorando, per portare in Sicilia il prossimo anno un altro grande eventi e, perché no, la Finale Oro”.

“E’ con un senso di gratitudine che accolgo il lavoro fatto – ha detto l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia – un lavoro quotidiano fatto sorridendo e con grande impegno. Il nostro compito è di dare la sensazione all’esterno dello Stadio delle Palme che ogni giorno ci sia una finale”.

LE SQUADRE

Finale “A” Bronzo – Palermo 17 e 18 settembre 2022

Club maschili: SSD Nissolino Sport SRL ASU; Atletica Malignani Libertas UD; Ass. Atl. Libertas Orvieto; Atl. Aden Exprivia Molfetta; S.E.F. Virtus Emilsider BO; Toscana Atletica Futura; Varese Atletica A.S.D; CUS Insubria Varese Como; Atl. Cento Torri Pavia; A.S.D. Team Treviso; Expandia Atl. Insieme Verona; Atl.Libertas Unicusano Livorno .

Club femminili: Atl. Lecco-Colombo Costruzioni; Toscana Atl. Empoli Nissan; SSD Nissolino Sport SRL ASU; A.S.D. C.U.S. Catania; N. Atl. Varese; Atletica Malignani Libertas UD; Atl. Avis Macerata; ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano; Sisport SSD; G.S.Self Atl. Montanari Gruzza; Atl. Lugo; Team Atletica Marche.

LE SICILIANE IMPEGNATE NELLE FINALI DEI CDS IN QUESTO FINE SETTIMANA:

Finale Bronzo di Palermo che, come detto, vedrà ai nastri di partenza il Cus Catania femminile, neo promosso nella terza serie nazionale; Sicilia rappresentata anche nella finale Argento, che si disputerà nelle stesse date a Perugia, con il Cus Palermo e la Milone Siracusa maschili. Infine a Saronno, nella finale “B” gareggeranno il Cus Palermo donne e la Siracusatletica uomini.

La Finale BRONZO in diretta streaming

I campionati di società saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina FB della Fidal Sicilia, Siciliarunning e su quella di Feel Rouge.

