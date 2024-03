Attacco a due punte per Motorzone ASD al Ciocco

Saranno gli equipaggi Farnocchia-Ceciarini (Peugeot 208 Rally4-R2) e Vespesiani-Carignani (Fiat 600 Kit A0) a difendere i colori della scuderia di Buggiano.

Buggiano (PT) – Si avvicina un impegno probante per Motorzone ASD, chiamata a mettersi in evidenza sulle strade del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo round sia del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che della Coppa Rally di Zona 7 (unico appuntamento a coefficiente 2), ed in programma venerdì 15 e sabato 16 marzo.

La scuderia buggianese, presieduta da Stefano Baldecchi e gestita dal pilota Fabio Pinelli, sarà rappresentata da due equipaggi, pronti a dare battaglia sui nastri asfaltati della Garfagnana. Ad aprire le danze saranno i versiliesi Luca Farnocchia e Marco Ceciarini, che dopo la prima presa di contatto, sul finire della scorsa stagione, proseguiranno la loro programmazione sportiva con la Peugeot 208 Rally4-R2 preparata dai Fratelli Selmi. La loro prestazione, pertanto, sarà finalizzata all’acquisire una maggior confidenza con la vettura, sfruttando tutti i chilometri proposti nei due giorni del rally.

Partirà invece da una solida base Riccardo Vespesiani, che torna al volante della Fiat 600 Kit A0 di BRT Racing, vettura che lo ha condotto, nel 2023, alla medaglia di bronzo nel confronto di classe della Coppa Rally di Zona 6. Il pilota di Popiglio, affiancato dal lucchese Luca Carignani, proverà ad inserirsi nella sfida al vertice di classe, per mettere subito in cascina punti pesanti in ottica del campionato di zona.

“Sarà una due giorni importante per il nostro sodalizio – le parole di Stefano Baldecchi, presidente di Motorzone ASD – visto il prestigio ed il fascino del Rally Il Ciocco. I nostri due equipaggi non avranno certamente vita facile, ma il confronto e le sfide agguerrite sono il nostro pane quotidiano, e non ci tiriamo certamente indietro. La nostra stagione è partita sotto una buona stella, con la vittoria nella classifica scuderie al Tuscany Rally, e sulle strade della Garfagnana proveremo a confermare il trend positivo. Un grande in bocca al lupo ai nostri equipaggi ed a tutti gli appassionati che verranno a godersi questi due giorni di appassionante competizione.”

Il 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio accenderà i motori già alle 7.30 di venerdì 15, con le free practice, seguite alle 10.00 dalla qualifying stage, il tutto riservato ai partenti della classe regina, la Rally2, che andranno in scena sui 2,02 km ricavati all’interno de Il Ciocco, stesso tratto coinvolto, dalle 10.45 alle 13.00, per lo shakedown degli altri partecipanti. La gara scatterà alle 15 dall’Antico Caffè delle Mura di Lucca, con i concorrenti che affronteranno le prove “Pegnana” (7,41 km), “Il Ciocco” (stesso tratto utilizzato la mattina) e “Monteceneri” (2,54 km), queste ultime due all’interno della tenuta, dove avrà luogo anche il riordino notturno. Sabato 16 le sfide coinvolgeranno i tratti “Careggine” (19,60 km), “Renaio” (14,32 km), “Puglianella” (11,01 km) e nuovamente “Il Ciocco”, tutte da ripetersi due volte, per un totale di 11 prove speciali e 105,87 km di sfide cronometrate, sul complessivo di gara di 318,80 km. Castelnuovo Garfagnana sarà sede del parco assistenza, dei restanti riordini e della cerimonia di premiazione, con la bandiera a scacchi che sventolerà alle 17.30.

