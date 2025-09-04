Attimi di ordinaria follia in corso Calatafimi – arrestata coppia di palermitani

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 34enne ed una 35enne di Palermo, già noti alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali.

I militari poco prima di intraprendere il servizio, sono stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma dove, una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni era intenta a litigare.

I Carabinieri sono intervenuti al fine di riportare la calma tra i due innamorati ma, il gesto, non è stato apprezzato dagli indagati che in un primo momento, hanno pensato bene di rivolgere frasi oltraggiose ed offensive nei confronti dei tutori dell’ordine.

Immediatamente dopo, durante le concitate fasi, in uno scatto di inaspettata follia, sia il 34enne che la 35enne sono passati dalle parole ai fatti e, dando sfogo alla propria rabbia, hanno iniziato a colpire con calci, pugni e morsi i Carabinieri.

Fortunatamente grazie anche all’arrivo di una volante della Polizia di Stato – Commissariato Porta Nuova che, notata l’aggressione ha dato manforte ai colleghi sono riusciti a bloccare l’uomo. La donna in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha opposto molta più resistenza e per lei, una volta bloccata, sono state necessarie le cure del 118 per riportarla alla calma.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.