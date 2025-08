“Attimi di pensieri”. Ogni verso è uno sguardo sincero sulla vita

“Attimi di pensieri” è un viaggio nell’anima, tra emozioni sussurrate e riflessioni profonde. Attraverso versi intensi e delicati, l’autrice Silvia Bilotta esplora l’amore nelle sue forme più pure, la perdita che segna il cuore, la forza della speranza e il peso del silenzio.

L’opera, pubblicata nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti editore, è un continuo oscillare tra passato e presente, sogni e ricordi, paure e desideri. Un turbinio di emozioni, semplici ma profonde, impresse parola dopo parola, quasi a creare un rapporto empatico con il lettore, che può rispecchiarsi nei versi dell’autrice, nata e cresciuta a Roma. Trattandosi di un audiolibro, la poetessa è convinta che tali sensazioni vengano trasmesse con ancora più forza tramite il tono e l’intensità della voce. Ad ispirare la penna di Silvia sono i piccoli momenti, quelli che spesso si danno per scontati e si trascurano; gli stati d’animo che fanno riflettere o emozionare; un’idea che, a volte, può cambiare l’evolversi della giornata.

Ogni verso è uno sguardo sincero sulla vita, dove la scrittura si fa respiro, cura, confessione, trasformando il dolore in parole e la nostalgia in luce. Un invito a perdersi e ritrovarsi tra le righe, in quel delicato equilibrio tra ciò che è stato e ciò che chiede di essere vissuto. «Lavorando su di sé – afferma l’autrice – e arrivando in fondo a ciò che celiamo, soprattutto a noi stessi, si arriva a capire molto su emozioni passate o presenti che, probabilmente per reazione istintiva, abbiamo valutato male e, in questo modo, si può elaborare e darci un senso positivo». La poesia di Silvia Bilotta è una lente d’ingrandimento sui sentimenti, in particolar modo sulla forma più pura dell’amore, che lascia inespresso un pezzetto di senso che sarà il lettore a trovare in base al proprio vissuto. “L’amore? Il sorriso che nasce sul tuo viso/Dopo un bacio fugace, delicato. Il tuo sguardo addolcito dalla tenerezza. Il velato desiderio/Di un altro ancora”. «Nella scrittura – spiega la poetessa – è una linea molto sottile l’intreccio di realtà e fantasia. Si scrive sempre sulla propria realtà, ma la fantasia aiuta ad ingrandire il sentimento provato in quel momento che dà più importanza e profondità all’emozione». E, a proposito, di emozioni, in una sua lirica, alcuni versi recitano così: “Le emozioni sono come la brace/Con un leggero soffio/Possono accendersi o divampare. Se lasciate senza ossigeno”. La poesia diventa, così, fiamma alimentata da un animo sensibile e cuore che palpita in quegli “attimi di pensieri”.

