Attivate altre quattro ciclostazioni

Saranno pienamente operative già da domani, martedì 21 marzo, altre 4 ciclostazioni dedicate al servizio di Bike Sharing nel capoluogo etneo, aggiungendosi così alle altre dislocate in città e presentate nei mesi scorsi da Comune di Catania e Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, che le hanno realizzate con fondi strutturali europei e PON Metro.

AMTS fa sapere, infatti, che anche in questi 4 cicloposteggi sono stati completati tutti i lavori necessari agli allacci delle utenze elettriche e così potranno entrare in piena operatività. I siti cittadini interessati sono quelli di piazza Dante, piazza Teatro Massimo, piazza Cardinale Pappalardo e via Timoleone, quest’ultima in prossimità della fermata Catania Picanello di Trenitalia.

Con l’entrata in vigore di queste 4 nuove ciclostazioni, adesso in città ce ne sono operative 31, in attesa che vengano completati gli allacci delle ultime 6: piazza Palestro, piazza Federico II di Svevia, piazza Università (via Roccaforte), via Ferri, piazza Mancini Battaglia e viale Africa.

L’intervento progettuale, come specificato, rientra nell’ambito del complessivo servizio integrato “CTA Moving bici – bus – park” finanziato dalle risorse PON Metro (CT 6.1.2.g, ex POC CT I.2.1.b – costo totale € 600.000,00) e si pone l’obiettivo di diffondere la mobilità ciclistica tra gli utenti abituali della città, sia per gli ordinari spostamenti nella routine quotidiana, sia per gli spostamenti occasionali, declinando un sistema interoperabile di trasporto pubblico. In particolare, è prevista la possibilità di prelevare automaticamente una bicicletta presso una delle ciclostazioni, utilizzarla e riconsegnarla presso un’altra (o la stessa) ciclostazione, pagando una tariffa legata al tempo di utilizzo. La prima mezz’ora di utilizzo è gratuita e con la pedalata assistita è già possibile raggiungere la maggior parte dei punti strategici della città. I cicloposteggi sono ubicati in corrispondenza dei principali nodi di scambio, tra capolinea degli autobus e stazioni Metro, stazioni ferroviarie urbane e parcheggi scambiatori, mentre altre sono a servizio delle principali polarità di interesse, come sedi universitarie, scuole, attività commerciali e attrazioni turistiche.

Per usufruire del servizio, è sufficiente iscriversi sulla piattaforma AMTS, caricare sul portale i documenti richiesti e sottoscrivere una tantum la quota di 25 euro l’anno, valida sia per il servizio di CAR SHARING AMIGO che per quello di BIKE SHARING.

È stato acquistato un totale di 175 bici, di cui 100 a pedalata assistita e 75 a pedalata muscolare. Gli stalli sono di numero maggiore rispetto ai mezzi, poiché ci deve sempre essere una capacità di prelievo e di distacco delle bici.

Per visualizzare tutte le postazioni localizzabili sul territorio del Comune di Catania è possibile consultare il seguente link:

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.51830318708625%2C15.069353467281283&z=14&mid=1nzQxofnY_Hn8weULVpU1Wl8IaN_pxuWL.

Com. Stam.