Attività antidroga: i Carabinieri del Nucleo Operativo arrestano un pusher minorenne

Catania quartiere “Pigno”. Proseguono senza soluzione di continuità le attività di prevenzione e repressione dei reati, condotte in linea alle indicazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, tra cui quelle finalizzate al contrasto dello spaccio e all’uso di droghe, anche al fine di sottrarre risorse economiche alla criminalità organizzata.

In tale ottica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale,per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” del tipo crack.

L’intervento è frutto di una speditiva ma mirata attività di osservazione condotta nel pomeriggio, con una pattuglia dislocata in modalità discreta nel quartiere “Pigno”.

I militari hanno, infatti, attenzionato i movimenti di un ragazzo che hanno visto entrare all’interno di un portone di un palazzo e, poi, sfruttando l’ingresso lasciato aperto, lo hanno seguito sù per le scale. Raggiunto il pianerottolo del primo piano, i Carabinieri hanno visto il giovane parlottare con un coetaneo che, però, alla vista dei militari dell’Arma si è dileguato, lasciando da solo il minore che è stato bloccato e messo in sicurezza, quindi identificato e perquisito.

Le operazioni di ricerca hanno fornito riscontro alle ipotesi investigative, perché in tasca il giovane aveva nascosto 10,50 grammi di crack mentre, nel borsello tracolla, aveva una dose di marijuana, 10 euro ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante, tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri hanno arrestato il minore e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per i Minorenni che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto disponendo per lui il collocamento in una comunità di accoglienza per minori.