Attività di contrasto alla “malamovida” cittadina: controlli straordinari del territorio interforze e trentuno avvisi orali del questore di Palermo

Le Forze di Polizia, dando continuità al loro impegno al fianco dei cittadini, proseguono con i servizi straordinari di controllo del territorio, orientati alla prevenzione e al contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria, storica zona del centro cittadino.

Detti controlli, assumono una connotazione preventiva in quanto la quotidiana attività di identificazione e archiviazione del dato connesso alla presenza in quel luogo ed a quell’ora, restituisce informazioni che analizzate dal punto di vista investigativo, possono essere funzionali all’emissione di provvedimenti sanzionatori, misure di prevenzione e denunce penali.

È In tale contesto, ed a seguito dei controlli effettuati su strada che, il Questore di Palermo ha, infatti, disposto, nelle ultime settimane, l’emissione di un totale di 31 “Avvisi orali” nei confronti di altrettante persone. Con tale provvedimento, istruito dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha voluto “avvisare” i destinatari, ritenuti pericolosi socialmente perché gravati da precedenti di polizia e sorpresi in compagnia di pregiudicati, di cambiare condotta, pena l’emissione di più severi ed afflittivi provvedimenti. Emesso, oltre a ciò, un DACUR (divieto di accesso a locali pubblici) a carico di un palermitano.

Inoltre, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, nel corso delle ultime ore, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L’obiettivo di questa capillare attività è quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Nel corso dei servizi sono state identificate 185 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllati 40 veicoli ed elevate 2 sanzioni al C.d.S. (mancata revisione).