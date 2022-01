Auditorium Parco della Musica in anteprima il nuovo singolo di Bussoletti “Reboot”

Uscirà venerdì 4 marzo su tutte le piattaforme musicali Reboot, il nuovo singolo di Bussoletti, con la cover realizzata dalla celebre street artist Laika, e verrà presentato dal vivo in anteprima nazionale solo per i fan il 25 gennaio 2022 presso l’Auditorium della Musica a Roma durante il concerto dello stesso Bussoletti e di Carolina Rey.

Il singolo, con un allure internazionale, è stato scritto a quattro mani con Dani Macchi, leader della band rock-noir dei Belladonna, e vede anche la partecipazione di Alex Budman, sassofonista statunitense che collabora con artisti del calibro degli U2 e Gwen Stefani.

Reboot, che significa “nuovo inizio”, riprende il mood di tutto l’album che uscirà sempre nel 2022 e di cui il singolo farà parte. Ed è proprio la ricerca di un nuovo inizio, la voglia di sperimentare nuove strade espressive e nuove sonorità, che ha portato il cantautore romano alla realizzazione di questo nuovo e atteso progetto.

Nel brano, Bussoletti si interroga su tematiche universali che riguardano storie sentimentali – Basta riavviare il cuore per far ripartire una storia d’amore?

Il basso è stato registrato da Peppe Mangiaracina, da sempre accanto all’artista romano e già autore per Arisa, e la canzone uscirà per Matilde Dischi di Davide Maggioni.

NOTE DELL’AUTORE:

“E’ una rinascita, personale e del paese, dopo i picchi di paura e solitudine del lockdown in cui ho temuto che non sarei più tornato alla mia musica. E invece nelle mie quattro mura ho di nuovo camminato verso la mia passione e ho scoperto ancora una volta quanto amassi mia moglie e la mia famiglia. Quando sei forzatamente faccia a faccia con qualcosa o ti ci scontri o ti ci perdi ed io mi sono felicemente immerso nelle tante ripartenze che una storia d’amore ti concede. È autobiografico ma anche simbolico di un momento storico in cui dobbiamo avere il coraggio di buttarci alle spalle le cose brutte.

Il mio settore sta ancora al palo dal primo lockdown, con leggi che non lo tutelano e decreti che lo considerano sempre la parte più sacrificabile del paese.

L’amore non è forse la vittima prescelta da chi vuole sfogare rabbia e frustrazione? Non è forse un treno che corre velocissimo sulle sue rotaie per poi inchiodare inaspettatamente?

Stavo riguardando per l’ennesima volta “Blade Runner” quando mi sono perso nella bellezza dei fiati della colonna sonora di Vangelis. Ne ho parlato in studio con Dani Macchi che, lavorando spesso negli Stati Uniti, ha avuto l’intuizione di mandare la canzone a Los Angeles da Alex Budman. In poco tempo c’è tornato indietro questo sax bellissimo intorno a cui abbiamo costruito il vestito del brano. In un’epoca in cui spesso la tecnologia si critica, devo ammettere che in questo caso ha molto aiutato. Ha accorciato distanze altrimenti… oceaniche”.

BIOGRAFIA BUSSOLETTI

Cresciuto tra Italo Calvino e i Beatles, il cantautore romano da sempre cerca di legare testi a diversi strati di lettura con melodie semplici e d’impatto.

Si aggiudica diversi premi di settore come il Premio Lunezia, il Donida e l’Amnesty Arte e Musica.

Duetta con Dario Fo nel brano “A solo un metro” e apre i tour di Irene Grandi, Silvia Mezzanotte e Tricarico a cui lo lega una forte amicizia.

Il singolo “Come scemi” viene scelto per la web-serie “The pool” della Maxibon, mentre il singolo “Selvaggia Lucarelli” supera il milione di visualizzazioni su Youtube.

Pubblica per Parola Cantata di Mauro Ermanno Giovanardi, per poi firmare per Matilde Dischi. Per il cinema scrive le colonne sonore di “Tutti giù per aria”, “Suicidio Italia” e “Una gita a Roma”.

Come speaker conduce da anni il talk-show “Lingue a Sonagli” nato su Radio Cusano Campus, passato a Radio Rock e ora podcast per Spotify.

Come scrittore ha esordito per Round Robin editrice con la raccolta di racconti “Microcinici” e sta scrivendo il suo romanzo d’esordio previsto per il 2022.

Com. Stam.