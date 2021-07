“Porca putt…a, già 85!?” Forse si sarà espresso così, scherzosamente, il simpatico Lino Banfi (all’anagrafe Pasquale Zagaria), nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno.

Uno dei miei comici preferiti, ebbi modo d’incontrarlo in due occasioni al Teatro “Al Massimo” e al Teatro Golden. “Al Massimo”, Banfi fu protagonista di “Arcobaleno”, una commedia musicale scritta da Dino Verde, Gustavo Verde e dallo stesso Banfi, presentato da “Teatro d’Arte” e diretto da Antonio Calenda. Spettacolo sfarzoso per scenografie e costumi che ricordava le riviste degli anni ’50-’60 con Angiolina Quinterno, notissima attrice e doppiatrice, la soubrette Daniela Giovanetti, il compianto Gian (Gianfabio Bosco, ndr), Dodo Gagliarde, comico e imitatore, 18 solisti, musiche di Germano Mazzocchetti, scene e costumi di Ambra Danon con coreografie e regia dell’esperto Gino Landi. Approfittando dell’intervallo mi avviai nel camerino di Banfi per salutarlo e, possibilmente, scambiare qualche impressione ma il direttore di scena, molto cordialmente, non me lo permise… ma Banfi mi autografò il programma. Anni dopo, andò meglio, al Teatro Golden. Al teatro di Via Terrasanta nel novembre del 2014, andò in scena “Una serata tra amici” – Ricordando il varietà, spettacolo in due tempi ideato e organizzato dall’indimenticabile Gustavo Scirè, con la direzione artistica di Ernesto Scirè, e la presenza di Lino Banfi. Nella prima parte si alternarono alcuni tra i migliori artisti locali e nella seconda parte il nostro Gustavo, che voleva intraprendere l’attività artistica, raccontò l’incontro avvenuto a Roma con Banfi che già si esibiva nell’avanspettacolo e al quale manifesta la volontà di calcare anche lui le scene. Dopo qualche particina in film con Franchi e Ingrassia, e continui spostamenti in piazze diverse, Scirè ci ripensa e decide di tornare a Palermo, salutando l’amico Banfi col quale ha diviso tanti… panini. Sebbene laureato in Giurisprudenza, Scirè, ai codici preferiva gli spettacoli di cabaret che lui stesso scrive e rappresenta e che, anno, dopo anno, gli danno notevoli soddisfazioni di pubblico e critica. Poi è la volta di Banfi che recita “Quannu scinnu a Palemmu”, poesia che l’attore pugliese dedica all’amico Gustavo, ringraziandolo per la serata a lui dedicata. Calato il sipario mi recai nel camerino di Banfi e iniziammo una simpatica conversazione, specie quando gli dissi di essere cugino dell’attore meneghino Piero Mazzarella (col quale anche con Banfi aveva recitato in alcuni film) e il cui padre, Saro, bagherese di nascita, dopo essersi trasferito a Milano, aveva messo su una filodrammatica e, prima sotto un tendone da circo e poi in teatro, recitava tutto il classico repertorio degli «scavalcamontagne» d’ogni tempo. Più tardi Saro Mazzarella, per oltre mezzo secolo, divenne saggio amministratore dei più noti circhi italiani (Togni, Orfei, Embell Riva, Casartelli). Infine, la simpatica serata al Golden si concluse con un abbraccio tra Banfi e Scirè salutando il numeroso pubblico con “Tre briganti e tre somari”, celebre motivo della rivista “Rinaldo in campo”. A ricordo del particolare evento, un fotografo immortalò il nostro incontro.

Franco Verruso

Com. Stam.