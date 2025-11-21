Aurora e Ludovica in tour al Teatro Metropolitan di Catania

Musica, emozioni, sogni, storie, magia, amicizia, energia, valori e sorrisi: il mondo di Aurora e Ludovica prende vita sul palco! Domenica 7 dicembre Teatro Metropolitan, CATANIA doppio spettacolo alle ore 16 e alle ore 20

Grande attesa e fermento per il Tour Live di Aurora e Ludovica, le simpaticissime e dolci sorelle star del Web e di YouTube, che arriverà al Teatro Metropolitan di Catania il prossimo 7 dicembre con uno spettacolo emozionante e coinvolgente, che promette di essere indimenticabile per i più piccoli.

Con l’organizzazione di Dimensione Eventi e i biglietti in vendita con il circuito Ticket One e presso il Teatro Metropolitan.

Possibilità di MEET & GREET due ore prima del concerto, rispettivamente alle ore 14 e alle ore 18. L’integrazione upgrade include incontro con Aurora e Ludovica, foto e cartolina. Ciascun accompagnatore del minore ha diritto all’ingresso gratuito per il Meet&Greet, ma dovrà essere munito di regolare biglietto per lo spettacolo.

“Aurora e Ludovica in Tour Live”, prodotto da AD Management, Dimensione Eventi e Alhena Entertainment, sarà l’occasione unica per vedere dal vivo le due sorelle che hanno conquistato il cuore di milioni di bambine, bambini e famiglie con i loro video, le canzoni, i libri e i messaggi positivi. Il countdown è iniziato e a meno di un mese dalla data i biglietti sono già richiestissimi.

“Non vediamo l’ora di partire con questo super Tour Live e abbracciare tutti i nostri meravigliosi fan Unicornini!” – raccontano Aurora e Ludovica -“Ci siete mancati tantissimo e vogliamo cantare, ballare e sognare insieme a voi. Ogni concerto sarà una grande festa piena di sorrisi, energia e tante sorprese perché la cosa più bella è emozionarci tutti insieme, come una grande famiglia! I concerti del Tour Live saranno davvero pazzeschi: ogni show sarà unico e diverso dall’altro, un vortice incredibile di emozioni, magia, sogni, amore, energia e divertimento. Perché, come dice il nostro motto, noi … Non Ci Arrendiamo Mai!”

Con numeri da record – oltre un miliardo di visualizzazioni e più di un milione di iscritti su YouTube, milioni di like su TikTok e un grande seguito anche sugli altri social, Aurora e Ludovica sono ormai un fenomeno nazionale e non solo, che si differenza dagli altri talent del web perché capace di trasmettere valori fondamentali come l’amore, l’amicizia e il rispetto. Sempre con il sorriso sulle labbra e la voglia di sognare, dalla parte dei più fragili, nella lotta al bullismo, con il motto “non ci arrendiamo mai”.

I libri di Aurora e Ludovica sono stati in vetta alle classifiche superando addirittura Harry Potter e l’anno scorso anche il loro primo album discografico ha stupito tutti posizionandosi sul podio della classifica ufficiale musicale. Mentre gli eventi live fanno registrare ogni volta migliaia di presenze. Ora tornano con un Tour Live che promette atmosfere magiche, musica e tanto divertimento per tutta la famiglia.

